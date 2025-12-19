この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【化け物ミニバン!】新型デリカD:5 2025マイナーチェンジ! ナゼ売れ続ける?! 内装･外装･ディーゼル･3列目･車中泊･S-AWCなど人気の理由を徹底分析!」と題した動画を公開した。デビューから18年経ってもなお販売台数を伸ばすという異例のロングセラーモデル、三菱・デリカD:5。その人気の秘密と2025年モデルの改良点をワンソクTube氏が徹底解説している。



ワンソクTube氏は、デリカD:5が売れ続ける最大の理由として、その「唯一無二」のコンセプトを挙げる。「ミニバンなのにオフローダー」という他に類を見ないキャラクターが、多くのファンを惹きつけていると分析。今回のマイナーチェンジでは、その個性をさらに強化。特に注目すべきは、三菱が誇る四輪制御技術「S-AWC（スーパーオールホイールコントロール）」の採用だ。これにより、悪路走破性やコーナリング性能が向上し、オフローダーとしての魅力が一層高まったと評価した。



エクステリアでは、2019年の変更で話題となった力強いフロントマスクが健在。2025年モデルでは、グリル部分に「DELICA」のロゴが大きくあしらわれ、バンパー下部のデザインも縦基調のプロテクター形状に変更されたことで、よりタフな印象が強調されている。インテリアについても、ソフトパッドやステッチを多用した質感の高さを指摘。さらに、今回の改良で新たに搭載された8インチ液晶メーターは、旧来の古臭さを払拭し、先進性を感じさせるポイントだと述べた。



パワートレインは、2.2Lのクリーンディーゼルターボエンジンと8速ATの組み合わせ。この力強い走りと、フルフラットにもなる多彩なシートアレンジが、車中泊やアウトドアといったアクティブな趣味を持つユーザーの心を掴んでいると結論付けた。唯一無二のコンセプトをぶらすことなく進化を続けるデリカD:5が、なぜ長く愛され続けるのか、その理由がよくわかる内容となっている。



