【河野 嘉誠】【独自】高市早苗総理に3000万円寄附した「謎の宗教法人」に不可解な不動産取引が発覚！代表に問いただすと…

高市早苗総理（64歳）側へ3000万円を献金していた宗教法人｢神奈我良（かむながら）｣（奈良市）が、少なくとも10以上の不動産を、法人名義で売買していた。

同法人が取得した不動産の中には、その後に代表の川井氏が経営する不動産関連会社に所有権移転された土地・建物が複数存在したほか、リゾートホテルの不動産付き会員権も含まれていた。

宗教法人法では、宗教法人としての目的に反する収益事業を行っていると判断されれば、所轄庁から1年以内の事業停止を命じられる可能性がある。宗教活動と、一連の不動産取引にどのような関係があるのだろうか…。

宗教法人がまるで不動産業者のような土地売買

今年11月末、高市総理が代表を務める政党支部｢自由民主党奈良県第二選挙区支部｣の収支報告書が公開され、神奈我良が’24年12月13日に3000万円を同支部に寄付していたことが判明した。ただ、その活動実態に関する情報は乏しく、「謎の宗教法人」とも呼ばれている。

筆者は12月2日に、同法人が所有する神社「大和皇（ヤマトスメラ）神殿｣に足を運んだが、民家の中のワンルームのような空間に神棚が置かれているだけで、｢留守番役｣を名乗る女性は｢信者（氏子）はいない」と語った。

代表の川井氏は、観光業や不動産業を営む「ノブレスグループ」の総帥として、奈良の経済界では知られた存在だ。グループにはホテル事業などを手がけるワールド・ヘリテイジ（以下、ワールド社）があり、多数のホテルを経営。その一つ、｢ホテルアジール・奈良」の不動産登記簿をめくっていると、思わぬ事実が判明した。

登記簿によれば、同ホテルの土地は、’00年に神奈我良が競売物件として購入し、その後、’05年にワールド社に現物出資により所有権移転したものだったのだ。同じくワールド社のお土産店「なら和み館」の土地も、神奈我良が’02年に競売物件を購入し、’05年にワールド社に現物出資で所有権移転していた。

代表である川井氏に事実関係を問いただすと…

これ以外にも、神奈我良は、大阪市内の競売物件を購入後、不動産関連会社に売却したり、神戸市内のリゾートホテルの不動産付き会員権を購入したりしていた。こうした神奈我良による不動産取引は’00年から’24年にかけて、実に10件以上確認できた。

宗教法人法では、宗教法人はその目的に反しない限り、不動産売買などの収益事業ができると定められている。その一方で、土地の転売など投機的な性格を有する事業を行い、宗教法人としての目的に反する収益事業を行っていると判断されれば、所轄庁から1年以内の事業停止を命じられる可能性がある。

それでは、宗教活動と、一連の不動産取引にどのような関係があるのか。川井氏に尋ねると、書面で主に次のように回答した。

「企業・法人の個別的な取引に関する事項が含まれておりますので、個々の事案に関するご回答は差し控えます。ただし、宗教法人神奈我良、ノブレスグループ各社と致しましては、ご質問の取引も含め、宗教法人法、税法その他各種法令に従った処理及び税務申告を行っております」

宗教法人の事業収支を第三者がチェックすることは困難で、「ブラックボックス化」しているとも指摘される。とはいえ、高市総理の政党支部を巡っては、東京の企業から昨年、上限規制を超える寄付を受け取っていたことが発覚したばかり。果たして、現職総理に巨額献金をした宗教法人は、適正な運営がされていたのか。その実態について、さらなる説明責任が求められそうだ。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

