¡Ú£Æ£±¡Û¥Ð¥Ö¥ëÅþÍè¡ªº£µ¨¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï£±£¹£´£´²¯±ß¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¡Ö¥±¥¿°ã¤¤¼ýÆþ¡×
¡¡£Æ£±¤Çº£µ¨¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹£³£¶£µ¡×¤Ï¡Ö£Æ£±¤Î¾Þ¶â¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤ËÂçÉýÁý³Û¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾Þ¶â¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö£Æ£±Áí¼ýÆþ¤Î£´£µ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬Ä¾ÀÜ¥Á¡¼¥à¤ËÅÏ¤ë¤ÈÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£·£µ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¾Þ¶â¤Ç¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö£²£µÇ¯¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Áí¼ýÆþ£³£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£µ£·£µ£°²¯±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹£´£´²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢£²£´Ç¯¤Î£´°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÇ¹â³Û¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼ÉôÌç¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï£²°Ì¤«¤é¸åÂà¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï£¹°Ì¤«¤é£µ°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¡¢°ìÊý¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï£¶°Ì¤«¤é£±£°°Ì¤ËÍî¤Á¤ÆºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï£±£²¤«·îÁ°¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÂ¿¤¯¤Î¶â³Û¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¶â³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
£±°Ì¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ä£±²¯£·£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£²²¯±ß¡Ë
£²°Ì¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ä£±²¯£¶£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ£µ²¯±ß¡Ë
£³°Ì¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ä£±²¯£µ£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£¶²¯±ß¡Ë
£´°Ì¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ä£±²¯£´£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±£¹²¯±ß¡Ë
£µ°Ì¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ä£±²¯£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°£²²¯±ß¡Ë
£¶°Ì¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ä£±²¯£±£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸£µ²¯±ß¡Ë
£·°Ì¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ä£±²¯£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¶£¶²¯±ß¡Ë
£¸°Ì¥Ï¡¼¥¹¡Ä£¹£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£¹²¯±ß¡Ë
£¹°Ì¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ä£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£³£²²¯±ß¡Ë
£±£°°Ì¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ä£·£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£·²¯±ß¡Ë
¡¡£Æ£±¥Ð¥Ö¥ë¤Ïº£¸å¤âÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£