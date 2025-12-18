【連載：個として輝くサポートミュージシャン】秋好佑紀

今年11月29日に現メンバーでの活動10周年を迎えたyeti let you noticeのギタリストで、キタニタツヤをはじめ、Ivy to Fraudulent Game、Hakubiなどをサポートする秋好佑紀。エモ、ポストロック、シューゲイザーなどから影響を受け、緻密なアルペジオをはじめとしたテクニカルなフレージングや、多彩な音色を駆使したプレイが多くのミュージシャンから求められている。

現在は2000年代の下北系や残響系をルーツとする、新たなオルタナティブロックの盛り上がりが起こっているが、秋好は「自分たちはあいだの世代」と語り、悩みの時期も長かったという。しかし、彼らの世代が歴史を繋いできたからこそ、オルタナが息を吹き返したという側面は間違いなくあるはずだ。これまでのキャリアを振り返りながら、現在のシーンについても語ってもらった。（金子厚武）

■キタニタツヤから贈られたプレゼント

――まずはキタニタツヤさんとの出会いから教えてください。

秋好佑紀（以下、秋好）：もともとキタニはスリーピースのバンド（羊の群れは笑わない。）をやっていたんですけど、僕が大学生のときに聴いていて、「めっちゃかっこいいな」と思ってて。で、当時渋谷club乙-kinoto-にyeti let you noticeでよく出てて、ブッカーの方から「対バンしたいバンドいる？」って聞かれたときに、「あのバンドと対バンしたいです」と話をして、対バンをしたのが最初の出会いです。

――何年ぐらいですか？

秋好：2016年の4月とかですね。そのとき、向こうもyetiのことを知っててくれて、「声が本当に好きで」って話をしたら、めっちゃ喜んでくれて。そのバンドのドラマーは手数が多くてドラムばっかり注目されるから、声のことを褒めてくれるのが嬉しかったみたいで。そこから結構話すようになったので、ライブハウスでできた友達って感じですね。

――サポートをすることになったのは、どういう経緯だったんですか？

秋好：yetiでレコ発の企画を打とうとしたときに、羊の群れは笑わない。を呼びたいと思ったんですけど、Twitter（現X）を見たら全然活動していなくて。そうしたら、そのタイミングでキタニの方から連絡が来て、「今はボカロP（こんにちは谷田さん）で活動してて、それのライブをやりたいんだけど、サポートでギター弾いてくれない？」って言われて。ボカロPをやってるのは知っていたから、「ぜひやらせてほしい」とそのとき初めて一緒にライブをしました。2017年の夏、8月とかに渋谷のライブハウスでやりましたね。

――そこからキタニタツヤ名義になってもずっとサポートをしているわけで、やはり聴いてきた音楽や影響を受けた音楽が近いわけですよね。

秋好：近いと思います。でも絶妙に違う部分もあって、彼はアジカン（ASIAN KUNG-FU GENERATION）がめちゃくちゃ好きで、僕もアジカンは好きですけど、どっちかというとストレイテナーがめっちゃ好き、みたいな（笑）。そういう違いはありつつ、「そこまで知ってるんだ」みたいなことも多くて。残響系のバンドでも「TOKYOGUM好き」って言ったら、ちゃんとわかってくれたり。だから、通ってきた音楽はめっちゃ似てると思います。

――『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への出場をはじめ、キタニさんの活動の規模が大きくなっていくのも、ずっと一緒に経験してきたわけですよね。

秋好：ずっと（サポートで）参加しているので、もちろん規模がデカくなっているのは感じていますし、一緒に（大きなステージへ）連れて行ってもらっている感覚もあるんですけど、でも自分のやってることは変わってないというか。彼の曲が好きですし、だからこそ何かプラスになりたいし、一緒にいい演奏をしたい。そういう気持ちはずっと変わっていないですね。

――キタニさんとはいろんな場面をともにしてきたと思うんですけど、そのなかでも特に印象に残っている出来事はありますか？

秋好：自分が一回だけ機材トラブルを起こしちゃった日があって、しかも「青のすみか」（2023年）が出たあと、フェスとかにたくさん呼んでもらってるタイミングだったので、かなり落ち込みました。それで「本当にごめん」みたいな感じで謝りに行ったときに、「機材トラブルは起こっちゃうもんだから、次切り替えてやろうよ」ってプラス思考で言ってくれて。ほかのアーティストのサポートもやり始めた時期で、ずっと同じ機材を使っていたから、そういうのも原因でトラブっちゃったんです。その頃に高いマルチエフェクターが発売されたので、「それを買うわ」って話をしてたんですけど、それなりに値段もするので、すぐには買えないかもみたいな話もしてて。そうしたら、ちょうど僕の誕生日が近かったのもあって、キタニが「これでいい音出してくれ」って、その機材を贈ってくれたんです。普段は口数が少ない方の人間ではあるんですけど、そういう優しさがあるというか、思いやりがあるヤツなんだなっていう、すごく印象的な出来事でしたね。

■「当時“キャブ卒”っていうワードがあったんですよ」

――では、あらためて秋好さんがギターを始めたきっかけを教えてください。

秋好：僕は中高吹奏楽部で、コントラバスをやっていました。それとは別に、バンド好きの兄が弾いていたギターをもらって、アジカンの曲をちょっと弾いてみたりしていたんですけど、そのときは「バンドやりたい」という気持ちはそこまでなくて。高校の吹奏楽部は全国大会に行くことが当たり前な感じだったのに、自分の代のときに行けなくて。外部の講師の先生には音大を勧められてたんです。けど、「もうこれをやるのはしんどいな」って。「大人数で意思疎通しながらやっていくのは大変だな」と、高校生ながら思っちゃったんですよね。でも、音楽は好きだから、大学に行ったらバンドをやろうと、そこから本格的にギターを弾き始めた感じです。

――今に繋がるギタリストのルーツとしては、どんな名前が挙がりますか？

秋好：ギターを弾いてみたいと思ったのはやっぱりアジカンとストレイテナー、あと僕はthe HIATUSが好きなんですけど、その3バンドにはすごく影響を受けました。あとギタリストで言うと、兄から教えてもらってASPARAGUSも聴いてたので、渡邊忍さんの影響もめちゃくちゃあって、自分のロールモデルにしているかもしれない。自分のバンドがあって、でも木村カエラさんの横でもギターを弾いていて、ちゃんとオーバーグラウンドで活躍されているアーティストっていうのが、当時の自分からすると「こんな人いるんだ！」みたいな感じだったんですよね。

――残響レコード所属のバンドからの影響も大きいですよね。

秋好：影響を受けてます。残響のアーティストではないのですがplentyが大好きで、plentyを聴いて「自分もバンドを組みたい」と思ったぐらい好きなんですけど、そこから大学に入って、そういう話をしたら先輩からcinema staff、People In The Boxとかをお勧めしてもらって、めっちゃかっこいいなと思って、コピーもしていました。今サポートもしている望月起市が同じサークルなんですけど、起市が「絶対the cabsも好きだよ」って教えてくれて聴き始めました。あとは当時残響ショップ（残響レコードが運営するセレクトショップ）があったので、そこで知ったPENs+とかLILI LIMITとかも聴いてました。

――元LILI LIMIT、現MO MOMAの土器（大洋）さんにも影響を受けてるそうですね。

秋好：土器さんと、あと西田修大さんは今の自分のロールモデルで、参考にしてますね。土器さんもMO MOMAをやりながら、yonigeだったり、ほかにもたくさん参加されていて。土器さんは知り合いなので、近しいからこそ参考にさせていただいてる感じです。

――西田さんはいつぐらいから注目してるんですか？

秋好：2019年の『フジロック』（『FUJI ROCK FESTIVAL '19』）に行ったんですけどそのとき中村佳穂さんを初めて観て、ライブがもう凄まじく良くて、「ギターの人、やばすぎじゃない？」って話を一緒に行った友達としてたんです。そうしたら、「ROOKIE A GO-GO」にも君島大空 合奏形態で出てて、「すげえ人いるな」と。それが西田さんでした。西田さんは自分の好きなアプローチをしながら、サポート業というか、完全にそのアーティストの一部になっていて、そこにめちゃくちゃ痺れましたね。

――ここまで残響系だったり、アジカンやストレイテナーといった下北系のバンドの名前が挙がっていて、近年そういったバンドをルーツとするオルタナティブロックのシーンがまた盛り上がっているじゃないですか。それをどう感じていますか？

秋好：今はthe cabsとかcinema staffとか当時の残響の人たちと、ひとひらとか雪国とか、もっと下の世代がいて、僕とかキタニはそのあいだの世代だと思うんですけど、僕らの世代はこれまでオルタナティブロックというジャンルでは注目されることがあんまりなかったなと思っています。yetiをやり始めたときって、オルタナティブというか、マスロックとかって特に同世代では周りでやっている人が少なかった時期で。どっちかっていうと、フェスでウケる曲みたいなのが求められていたりストレートな歌詞やサウンドのロックバンドが周りには多かった印象です。

――4つ打ちの曲だったり。

秋好：そうですね。4つ打ちの流行り後くらいにTHE NINTH APOLLOの人気が出てきた時期で、当時いろんな（レーベルや事務所の）新人発掘のスタッフが観に来てくれたときに、「今の時代、それやってもウケないよ」みたいなことをめちゃくちゃ言われたんですよ。ライブレポートでも、よくない意味で「退廃的なポストロックをやっているバンド」みたいな書かれ方をしたりして。

――「時流じゃないことをやってる」という意味で書かれていた。

秋好：当時“キャブ卒”っていうワードがあったんですよ。そもそもthe cabsっぽいことを（マネして）やっていてもダメじゃないですか。そこから卒業して、違うことをやらないといけない、みたいな。その後シティポップとかも流行っていましたしね。そういう時代を経て、今は自分の好きなジャンルがまた火を噴いているというか、「残響の盛り上がりもこんな感じだったのかな？」みたいな体験ができているなと思うんですけど。でも、実は僕たち世代にもオルタナ好きなヤツらがいたから、ちゃんと繋いできたんじゃないかっていう思いがあるし、それは別に口に出して言っていいんじゃないかなと思ってて。

――まさにそう思います。そのなかでも特に秋好さんはキタニさんとも繋がっているし、今ライブハウスで活躍している若い世代とも繋がっているし、すごくキーになる人だなって。

秋好：キタニの存在は本当にデカいと思っています。「青のすみか」は『呪術廻戦』（MBS／TBS系）が好きな人が聴いたらアニメ主題歌としてもいい曲だし、世間で流行っていて、純粋にいい曲だと感じている人もいますよね。その上で僕は、キタニがイントロのアルペジオを特に大事にしていると思っていて、彼はテレビ尺で演奏するときもあのアルペジオを必ず残していました。あの楽曲における彼のオルタナティブな部分だと思うし、そういうのがあって、今のシーンにも繋がっているんじゃないかなっていうのは思っています。

――キタニさんも今のオルタナシーンについてラジオで話したり、Xでポストもしていましたけど、一緒に活動をするなかでもそういう話をしていますか？

秋好：さっきも言ったように、「自分たちはあいだの世代だけど、ちゃんと繋いできたっていうことには自信を持っていいよね」みたいな真面目な話も……たまにはしますね。

■yeti let you notice 10周年――追求する自身のオリジナリティ

――オルタナが息を吹き返したなかで、yetiが現メンバーになってから10周年を迎えたというのは、やはり続けてきたからこそだし、絶妙なタイミングだなと。

秋好：Oaiko（現在yetiが所属しているレーベル）の存在はすごく大きいですね。僕の世代では自主レーベルでやっている人はほとんどいなかったですし、しかもOaikoは当時の残響とも違って、ジャンル感とか音の印象よりも、マチダくん（シンマチダ／Oaikoの主宰者）が「一緒に面白いことができそう」と思うバンドを選んでリリースしてる感じがする。でも、どこかに一本の軸はあって、そこが面白い。たぶんyetiが属性的にはいちばんわかりやすく“オルタナ”な感じだと思うんですよ。colormalがいたり、しろつめ備忘録がいたり、オルタナの要素もあるけど、それぞれのバンドの色がはっきりしていて、「Oaikoからリリースされてそう」みたいな雰囲気もちゃんとある。これから10周年っていうタイミングでOaikoからアルバムをリリースできたおかげで、下の世代の方がすごく聴いてくれている印象があるので、ありがたいですね。

――どういう経緯でOaikoからリリースすることになったんですか？

秋好：もともとマチダくんがOaikoのライブイベントを定期的にやっていて、そこにyetiを呼んでくれたんです。まだひとひらとその感激と記録とhardnutsしかいないときだったんですけど、自分の周りにこんな採算度外視で、面白いだけで動いてる人いないと思って（笑）。で、マチダくんと焼肉に行って、「実はアルバムを作ろうとしているんですけど、Oaikoから出してもらえませんか」って直談判をして。「Oaikoから出したら面白いことができそう」っていう、ポジティブな気持ちでお願いしました。

――それによって、実際にこれまで以上に下の世代にも届いたと。

秋好：「37秒で」（2025年）は“弾いてみた”ですごく弾いてもらえていて、それは嬉しいなって。ギタリストとしては、自分が作ったフレーズを弾いてもらえるのは光栄なことなので。Oaikoからのリリースじゃなかったら、こうなっていたかはわからない。

――the cabsも“弾いてみた”が人気で、下の世代にも広がりましたもんね。

秋好：自分もthe cabsの“弾いてみた”、やってました（笑）。なので、自分のフレーズを弾いてもらえるのは嬉しいです。

――「37秒で」というタイトルは、ART-SCHOOLの「あと10秒で」（2005年）のオマージュ？

秋好：いや、うちのバンドでART-SCHOOLが好きなのはたぶん僕だけなんですよ。ボーカル（大雪男）は通ってないです。曲のタイトルを決めるときに、1サビまでが37秒だし、次のサビに行くまでが1分37秒だったから、そのまま「37秒で」にしただけで、「あと10秒で」は意識していないって言ってました。リスナーの方がSNSで同じことに言及されていたんですけど、そこで「あと10秒で」を知ったみたいで。だから意識はしていないですね。

――「37秒で」はいかにもマスロックという感じで、“キャブ卒”していない曲というか、再入学したような曲ですよね（笑）。

秋好：「アルバムの曲どうしよう？」みたいな話をしていたときに、「ひさしぶりにマスロックやってみる？」っていう話になったんです。Oaikoから初めてリリースするし、「そういうのが一曲あっても面白いかもね」みたいなところから、「じゃあ俺、キラーフレーズあるんで持ってきます」って流れで作曲が始まりました。前だったらああいう曲を作ると結構ギスギスして、「これじゃあほかのバンドと一緒じゃん」みたいな感じになっていたと思うんですけど、「37秒で」はみんなのパッションで、「これめっちゃかっこいいね」というふうになりましたね。最初はもっと長かったんですけど、「もっと曲のタイムを短くしたい」とか「でもここは残すべきだし、変なこともやろう」みたいな、いろいろ話をして、あの曲にはバンドを始めたときの初期衝動みたいなものがめっちゃ詰まっています。特に意識はしていなかったですけど、周年のタイミングであの曲を作れてよかったですね。

――今回のアルバムはかなりアルペジオが軸になっていますよね。時流が変わって、「今だったらできるな」っていうマインドの変化があったわけですか？

秋好：ちょうど自分の強みというか、いちギタリストとして、何か色があることを残したいと思っていた時期で。yetiのこれまでを振り返ったときに、軸としてのアルペジオがあったので、『utsukushiimono』（2024年）あたりから、自分たちが持ってるアルペジオの良さに、海外インディーロックの要素を掛け合わせることをやっていて、それをアルバムでも引き続きやろうと。なので、シーンの盛り上がりに合わせてというよりは、今の自分たちが「面白い」と思ってやったことが、たまたま今の状況にハマった感じですかね。盛り上がってるところにはあんまり行きたくない、っていう気持ちはずっとあります（笑）。

――あはは。でもわかります（笑）。

秋好：最近アルペジオの絡みを使ってるバンドは多いと思うんですけど、歌えるアルペジオのリフとか、一本だけで成り立ってるバンドはあんまりいないかも、って。それと海外のインディーの要素を掛け合わせて、ちょうどやりたいことができたなって。The Japanese Houseには結構影響を受けていて、有名どころで言うとDeath Cab for CutieとかRadioheadも好きですし、最近だとBoyishとかNilüfer Yanyaも参考にしました。「37秒で」が「めっちゃthe cabsっぽい」って言われて、昔だったらちょっとイラっとしてたと思うんですよ。でも、「37秒で」の次に春ねむりさんとのコラボがあったり、今はもっといろんなことをやっているから、気にならなくなったのも変化ですね（笑）。

■変わらぬ“オルタナ”マインド「やっぱりカウンターでありたい」

――ほかのサポートについて聞くと、望月起市さんはもともとサークルの繋がりなんですね。

秋好：そうです。彼は卒業したあとに北海道で就職して、6年ぐらい経って、東京に戻ってきたときに、「音楽活動をしたいんだけど、ギター手伝ってもらえない？」っていうとこから始まりました。で、最初にドラムの高橋直希と3人でスタジオに入って、起市はベースを呼ばずにライブをしようとしていたんですけど、直希と「さすがにやばくね？」ってなって（笑）。それで直希がベースのコンちゃん（今野颯平）を呼んでくれて、今のメンバーでずっとライブもレコーディングもしていますね。

面白いなと思うのが、直希とかコンちゃんは、僕が普段いる界隈と全く違う、ジャズの界隈とかにいる人なんですよ。直希は今大橋トリオさんのサポートもやってますし、コンちゃんもシンリズムさんや碧海祐人さんをサポートしていたり。そういう人たちと一緒にやることが僕はあまりないので、最初は「ハマるのかな？」と思っていたんですけど、直希のジャズの要素に自分のオルタナな要素を乗っけると、それだけであんまり聴いたことがないサウンドになるんです。なので、自分たちの存在というか、サポートミュージシャンの存在がいちばん顕著に出てるのは、起市の現場かなと思っています。

――秋好さんにとってもかなり新鮮な現場だと。

秋好：めちゃめちゃ面白いです。僕の周りは同期を使ってのライブが多いんですけど、起市のときはクリックもないですし。直希のドラムに合わせるんですけど、やっぱりジャズの人特有の、そのときの空気感でライブをする感じが面白くて、だから、直希に負けじとデカい音で目立とうとか、そういう発想になっていく（笑）。もちろん同期には同期の良さがあるんですけど、今はyetiも同期なしで、フィジカルでできるようになろうという方向なんですよね。ただ同じフィジカルでやるとしても、直希くんは本当に独特というか、やっぱりセッションで培ってきたものがあって、いつも刺激になります。

――Ivy to Fraudulent Gameとも関わりは深いですよね。

秋好：僕はもともとIvyのファンで、音作りの影響とかめちゃくちゃ受けてて。ドラムの福ちゃん（福島由也）の作る曲と歌詞もすごく好きで、『行間にて』（2016年）が出たときは、「自分と同年代でこんなすごいことをやっている人がいるんだ」みたいな衝撃を受けて。ライブは基本的にircleの仲道（良）さんが弾かれているんですけど、レコーディングで呼んでくれることも多くて、一緒に作品を作れるのはありがたいなと思います。ちょうどIvyのサポートを始めたときは、「自分の良さってなんだろう？」みたいな、ちょっと迷っていた時期で。でも、Ivyのメンバーが「秋好くんには秋好くんの音があるよね」って毎回言ってくれるんですよ。自分の好きな人たちにそう言ってもらえるのはすごくでかくて、自信になったので、Ivyのサポートに参加させてもらえて本当によかったですね。

――最近はHakubiのサポートも始めたんですよね。

秋好：Hakubiは今年の9月からサポートで参加させてもらってます。音源だとギターが1本しか入っていない楽曲があったりするので、ライブアレンジでギターをもう1本足しています。自分がいる意味がちゃんとあるものにする、その感じをやっと最近掴めてきたかなって。ボーカルの片桐さんとベースの（ヤスカワ）アルくんが、自分の持ってきたフレーズに対して「いいですね」って言ってくれるので、嬉しいですし楽しいです。もともとHakubiもかっこいいなと思って聴いていたので、好きな人に呼んでもらえるのは純粋に嬉しいし、シンガーソングライターとバンドのサポートは結構違うので、そこの難しさもありつつ、期待に応えたい気持ちでやっています。

――自分のバンド外で活動することによって得るものがあって、それをyetiに持ち帰ったり、もちろんyetiの経験が外で活きたり、そういう相互作用がありますよね。

秋好：今自分はそれによって音楽活動ができている、みたいなところがありますね。しかも自分みたいな、いわゆるオルタナ、残響系っぽいギタリストで、自分のバンドもやりつつサポートもやってる人はそんなにいないから、それが今の自分の個性になってるのかなって。バンドをやってる人って、「このバンドだけをやらないといけない」みたいな風潮がまだあるのかなって思うけど、でも僕は全然やっていいと思うんですよ。

――それこそジャズの界隈とかでは普通だけど、オルタナ系だとまだ少ないかもしれない。でも秋好さんがいたり、この連載では今ART-SCHOOLをサポートしているやぎひろみさんにも話を聞いたことがあったり、そういう存在がすごく重要だなって。

秋好：サポートでも音楽をやる場所を増やすのは、所属しているバンドにも絶対いい影響があります。だから、本人にやる気があったらバンドマンはサポート業をなるべく許してあげてほしいなと思いますね。サポートをやるなら、その優しさに甘えずに精一杯活動して、ちゃんとメンバーへの感謝を忘れずにいれば全然いいのではと。うちのメンバーもサポートのことをすごく理解してくれていて、それは本当にありがたいです。何をやるにも悩みは絶対にありますけど、音楽もバンドも自由なものだと思うので。そういう意味でもバンドマンのひとつの指標になれたらいいなと思います。

――ではこれからもyetiという軸がありつつ、いろんな場所でギターを弾きたい？

秋好：それはこの先も変わらないと思います。あと公表はしてませんが、今は別プロジェクトに参加したりしてます。自分が目指してるのは、ドラマーですが柏倉（隆史）さんみたいな存在というか、曲を聴いたら、「あの人の音だ」ってわかるような人になりたいです。いわゆるオルタナだけじゃなくて、それこそ直希がやっているようなジャンルだったり、いろんなジャンルを吸収して、「めっちゃ残響系っぽいギタリストなのに、このジャンルもできるんだ」って思ってもらえるようにもなりたいです。“オルタナ”は、本来メインストリームに対してのカウンターじゃないですか。今は自分の好きなジャンル感のものを聴く人が増えてきて、一昔前よりはメインの方にいるなと思うんですけど、やっぱりカウンターでありたいんです。

自分はキタニのおかげで、フェスだったり、アリーナでライブをさせてもらえてるんですけど、次の日に、別のアーティストで下北沢のライブハウスに出たりしてます。こういう行き来をする人ってオルタナティブロック界隈ではあんまりいないと思うから、ライブハウスでもやれて、ポップシーンでもやれる、垣根を壊すようなギタリストになりたいですね。

（文・取材＝金子厚武）