全部食べたいーーーッ！【ファミマ】気分上がる♡「新作スイーツ」

甘いものが無性に食べたくなった時は【ファミリーマート】に寄り道しませんか？ 手軽なシュークリームからご褒美系パフェまで、さまざまなタイプの「新作スイーツ」がそろい踏み。日々のモチベーションを上げたい時にもうってつけです。今回はそんなファミマで買える、今狙うべき新作スイーツをご紹介します。

香ばしさも楽しめそうな「クッキー & クリームシュー」

片手で味わえる手軽感が嬉しいシュークリーム。公式サイトによれば「ビスケットクランチ入りのバニラクリーム」を閉じ込めており、しっかりと食べ応えを感じたい時にうってつけです。クッキーの香ばしさがアクセントとしてほんのりと感じられそう。柔らかなクリームとの食感の違いも癖になりそうです。

シナモン風味に仕上がった「焼きりんごミルフィーユクレープ」

焼きりんご × クレープを組み合わせた、ユニークでプチ贅沢感のあるこちら。公式サイトによると「シナモン風味の焼きりんご」を加えており、少し大人でスパイシーな味わいが楽しめそうです。薄い生地で巻いている分、りんごの果肉感のジューシーさと、シャキシャキ感がより感じられるかも。食後のデザートにも選ぶのも良さそうです。

小腹を満たしたい時に「東京ばな奈監修 バナナかすたあどクレープ」

お土産で有名な「東京ばな奈」が監修したコラボスイーツがこちら。小腹を満たしたい時にぴったりなサイズ感のクレープに仕上がっています。インスタグラマー@sujiemonさんいわく「バナナカスタードとバナナホイップ、スポンジ生地」を重ねており、ケーキにも似た味わいが楽しめるかも。少し冷凍してアイス感覚で楽しむのも良さそうです。

ゼリーも重ねたご褒美感のある「お芋はちみつバターのパフェ」

頑張った日のご褒美に味わいたくなるこちらのパフェ。お芋・はちみつ・バターを合わせた一品は、優しい味わいに癒されるかも。公式サイトによると「バターホイップクリーム」と共に「角切カラメルゼリー」も入っており、ゼリーのさっぱり感に食べやすさを感じられそう。さらに「いもダイス」をトッピングしていて、ホクホク感も楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino