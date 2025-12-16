街でも山でも、いつでも快適に背負っていける。機能で選ぶクラシックなアイテム【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
通気性も収納力も、環境配慮も忘れない。背負いやすさを科学した【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら、アウトドアと日常の両方で使いやすい機能性を備えた多機能デイパック。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
背面にはスパインチャンネル構造を採用し、背骨のラインに沿ってクリアランスを確保することで負担を軽減。エアメッシュとPEシートによる立体構造が高い通気性を実現し、長時間の使用でも快適な背負い心地を保つ。
ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術を反映。メインコンパートメントは大きく開閉するパネルローディングタイプで、15インチまでのノートPC専用スリーブとハイドレーション用スリーブポケットを内蔵している。
本体と補強部にはリサイクル素材を使用し、環境への配慮も忘れない設計。キークリップ付きメッシュポケットやリフレクターループ、可動式チェストストラップなど、細部まで実用性を追求している。容量は27リットルで、女性にも扱いやすい中型サイズのアイテムだ。
