懲役太郎「絶対に日本の中で触れてはいけない」沖縄戦“ひめゆり学徒隊”を侮辱したV系バンドに怒り心頭

懲役太郎が「来年60歳の私はそう教育されて育ちました...その気持ちを踏みにじる行為」を公開。ある若者バンドが沖縄で行ったイベントでの不謹慎な行為に対し、「本当に怒りに震える」と強い憤りを示し、現代の教育や価値観に疑問を投げかけた。



動画で懲役太郎氏が問題視したのは、あるヴィジュアル系バンドが沖縄でレンタルスペースを借りて行った音楽イベントである。その中で、沖縄戦で多くの犠牲者を出した「ひめゆり学徒隊」の写真を無断で使用し、さらに目線を入れる加工を施した上で、「大日本帝国万歳」と叫びながら演奏したという。この行為に対し、懲役太郎氏は「いろんな人の思いも踏みにじじってるってことがわかってない」と厳しく断じた。



懲役太郎氏は、自身の世代の戦後教育を振り返り、「生まれてながらにあの戦争起こしてごめんなさい」という、ある種の卑屈さを伴う形で戦争の悲惨さを教え込まれてきたと語る。そうした教育背景から、日本では「原爆の件、特攻隊の件、ひめゆり学徒隊、ここだけはふざけて触ってもらっては困る」という、決して軽々しく扱ってはならない領域が存在するという認識を持っていると主張。今回の若者たちの行動は、その一線を越えたものだと強く批判した。



最後に懲役太郎氏は、なぜこのような行為が起きてしまうのか理解に苦しむと述べ、「どういう教育っていうか、触れていいとこと悪いとこがある」と、世代間の価値観の断絶や歴史認識の欠如に深い懸念を示した。単にバンドを糾弾するだけでなく、こうした問題を生み出す社会のあり方そのものに、重い問いを投げかける形で締めくくっている。



