12月15日、竹内涼真（32）が主演を務める1月クールの連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）のメインビジュアルが公開された。同時にシンガーソングライター・優里（31）の新曲『世界がおわりました』が同ドラマの主題歌に決定したことも発表され、竹内がコメントを寄せていた。

《曲を聴かせて頂き、心の奥底をぎゅっと掴まれるような感覚になりました。辛い時や全てを失って、もう終わりにしたい気持ちになった時でも、人はどこかで最後に愛を求めるんだろうなと考えさせられる歌詞とメロディーでした。そして今回のドラマ『再会〜Silent Truth〜』にも凄くリンクしていると思います。中でも「森羅万象」という言葉がとても印象的で、どんな困難にぶつかっても全てに意味があって、それは幸せへ向かうためなんだと、背中を押してくれるフレーズでした》

10月クールの連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でも主演をはり、昭和な価値観を引きずっている化石男子・勝男を演じた竹内。彼の“モラハラ男”役は好評を博し、『じゃあつく』第7話のTVerでの再生回数は552万回を突破し、TBSの全番組の中での歴代最高記録を更新した。

「『じゃあつく』が放送中の11月中旬にはすでに、『再会〜Silent Truth〜』の撮影が始まっていたそうです。

『じゃあつく』の撮影開始が遅れたこともあり、スケジュールがタイトに。オールアップ時に竹内さんも『すごく充実した3カ月間でした。まあ、これ以上言うことないんだけど……強いて言うなら――、スケジュールがちょっとキツすぎるかな』と言っていましたね。

第1話で勝男が恋人の手料理に対して言っていた『強いて言うなら、おかずが茶色すぎるかな』というセリフに基づいた発言で、現場では笑い声があがっていました。12月18 日からNetflixで竹内さんの主演映画『10DANCE』も配信されます。

さらに『再会〜Silent Truth〜』を取り終えた後の‘26年4月には主演ミュージカルの公演も控えています」（芸能関係者）

そんな竹内は多忙のなか、かつての仲間のためにも時間を作ったようだ。スポーツ紙記者が明かす。

「竹内さんは東京ヴェルディでも活躍した元プロサッカー選手である杉本竜士さん（32）の結婚式に先日参列されたそうです。実は竹内さんと杉本さんは高校時代にヴェルディの下部組織でチームメイトでした。

12月15日に東京ヴェルディでも活躍した藤枝MYFCに所属する梶川諒太選手（36）がInstagramのストーリーズに披露宴で撮られたヴェルディ関係者の集合写真を投稿し、そこに写っていました。過密スケジュールのなか挙式に訪れたのは竹内さんの男気でしょう」

高校時代に一緒にプロサッカー選手を目指した仲間との友情は、一生もののようだ――。