「バント野球」で共鳴も…巨人「李承打撃コーチ就任」は球団から阿部監督への「最後通告」

現役時代は飲み仲間

来季のV奪還に燃える巨人は11月27日、秋季キャンプに臨時コーチとして参加した李承菀氏（イ・スンヨプ、49）が１軍打撃コーチに就任すると発表した。

阿部慎之助監督（46）にとっては３年契約の３年目という背水の陣で迎える2026年の”新相棒”がようやく決まった形だ。

「今年は二岡智宏１軍ヘッド兼打撃チーフコーチ（49）が指揮官の参謀として君臨していましたが、ＣＳのファーストステージ敗退が決まると真っ先に退団が決まりました。球団も阿部監督も留任を望んでいたのですが、二岡ヘッドの強い意志によって退団が決まったのです。

二岡氏をヘッドとして送り込んだのは阿部監督との関係性を知っている球団幹部でした。孤立しがちな監督と選手の間の緩衝材として入閣した経緯があったのですが、時間が経つにつれ、阿部監督の独裁的な立ち居振る舞いに幻滅してしまい、オフの退団へとつながったといわれています」（球団関係者）

11月23日には、窮地に立つ阿部監督に追い打ちをかけるような出来事も起こっていたようで……。

「同日のファンフェスタ後に行われた、2002年の日本一メンバーによるトークショーの場で、球団ＯＢの清原和博氏（58）が隣にいた松井秀喜氏（51）の監督就任について『いつか、そういう日がくるのを見てみたいなという気はあります』と重大発言。

清原氏は純粋に後輩を応援する気持ちで言ったのでしょうが、ベンチ裏では関係者が『阿部さんがいる前で次期監督の話は……』と心配していました」（同前）

そんな阿部監督を支えるべく球団が新たに呼び寄せたのが、2004年から2011年までロッテ、巨人、オリックスでプレーした“韓国の英雄”だった。

「李承菀は、阿部監督と現役時代から”飲み仲間”としてよく交流を図っていたうえ、人望も厚い。８年間、日本球界でプレーしたため、ほぼ日本人選手とのコミュニケーションに問題はありません。

一部では『バント信者説』が囁かれ、ファンを恐れさせているものの、打者として超一流なのは間違いありません。一方で、李のコーチ就任は劇薬でもある。球団はあと１年しか契約期間がない阿部監督の盟友を招き入れたことで、『これでもダメなら監督自ら退いてください』と言えるわけです。いわば最後通告のようなものです」（別のチーム関係者）

ファンからの絶大な人気を誇る”スンちゃん”が、巨人の浮沈のカギを握っている。