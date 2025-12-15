凛とした女将シリーズ第28弾！アイフルTVCM「2通りの人間」篇

アイフルが、TVCM「凛とした女将」シリーズの第28弾となる「2通りの人間」篇の全国放映を開始。

新CMの公開に合わせ、「ゴリラのひとつかみ」や「アラジンのトースター」などの豪華賞品が抽選で当たるX（旧Twitter）キャンペーンも期間限定で開催されます。

アイフル TVCM「凛とした女将」シリーズ第28弾「2通りの人間」篇

放映開始日：2025年12月15日（月）

放送地域：全国

出演：大地真央、今野浩喜、森寧々

視聴用URL：https://youtu.be/-M0Di8QYOD8

おなじみの大地真央さんが女将を演じる人気CMシリーズの最新作が登場。

今回は「2通りの人間」篇と題し、夜の街を舞台にストーリーが展開されます。

今野浩喜さんと、新たに出演する森寧々さん、そして女将による掛け合いに注目です。

CMストーリー

夜の街を歩く二人。

女性の一言に動揺する今野さんに対し、物語が動き出します。

深刻な表情を見せるシーン。

シリーズ特有の独特な世界観が広がります。

女将が登場し、熱く問いかける場面。

「そこに愛はあるんか？」というメッセージ性が込められた展開です。

コミカルながらも力強い演出で締めくくられる30秒のストーリー。

テレビ放送のほか、YouTubeでも視聴可能です。

新CM公開記念キャンペーン

新CMの公開を記念して、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施。

アイフル公式アカウント（@aiful_promotion）をフォローし、対象ポストをリポストすることで応募できます。

賞品には話題の「ゴリラのひとつかみ GRF-2401GY」（50名）や、「＃2通りの人間」をつけてコメントすることで当たるWチャンスの「アラジン グラファイトトースター AET-GS13D-G」（10名）がラインナップされています。

応募期間は2025年12月15日（月）から12月21日（日）まで。

ユニークなCM展開と豪華なキャンペーン。

シリーズファンの期待に応える新作の登場です。

アイフル「凛とした女将」シリーズ第28弾「2通りの人間」篇の紹介でした。

