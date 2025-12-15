十方株式会社はこのほど、一般男女1354人を対象に行った「営業パーソンとして最も適性があると思う有名人」のアンケート結果を公開した。



【調査結果】営業に向いている有名人ランキングTOP10

3位は大泉洋（51票）が入った。同アンケートでは「コミュニケーション力と親しみやすさで高評価。営業現場で最も価値が高い“距離を縮める力” を持つと認識されています」としている。



2位は明石家さんま（81票） がランクイン。「断れない空気感」、「気持ちよく話を聞いてしまいそう」という回答が多く、同アンケートでは「話しながら信頼を築くタイプの営業力を評価されています」としている。



圧倒的1位は大谷翔平（193票） となった。最も多かった回答として「絶対に嘘をつかない人物だと思う」、「信頼に値する人格」という“信頼性”に関するもので、同アンケートでは「営業パーソンとして最も重要な“この人からなら買いたい”を体現する存在として圧倒的な評価を得ました」としている。



4位にイチロー氏（46票）、5位に小泉進次郎氏（43票）、6位は高市早苗首相（30票）だった。



（よろず～ニュース編集部）