マクドナルド「ナゲット30ピース」が530円引きに、7日間限定で開催

バーガーチェーン「マクドナルド」は12月19日から、「チキンマックナゲット30ピース」を530円引きで販売するキャンペーンを開催する。

通常価格1480円のところ、特別価格950円(各税込)となる。キャンペーン期間は、12月25日までの7日間限定。

〈“1年で最もお得な7日間”通常価格から530円引きに〉

テレビCM「冬ナゲット30ピース カウントダウン」篇 CMカット

「チキンマックナゲット」は、鶏むね肉･鶏皮を使った人気サイドメニュー。天ぷらからヒントを得てつくられたカリッとした食感の“衣”が特徴だ。天ぷらと同じように高い位置から油に入れることで、表面がデコボコした形状になり、これが独特のサクサク食感を生み出すという。

今回の特別価格となる「チキンマックナゲット30ピース」は、ソースを6個選べる。ソースは定番の「バーベキュー」「マスタード」に、期間限定「ガーリックバターステーキ」「チーズフォンデュ風」を加えた4種類を取りそろえる。なお、同品は数量限定のすみっコぐらしパッケージで提供する。

テレビCM「冬ナゲット30ピース カウントダウン」篇 CMカット

期間限定ソース2種の詳細は以下の通り。

◆ガーリックバターステーキソース

ソテーしたガーリックの旨味に、バターの風味を加えたステーキソース。

「ガーリックバターステーキソース」パッケージ

◆チーズフォンデュ風ソース

3種のチーズ(カマンベール、チェダー、パルメザン)を配合したソース。チキンブイヨンやオニオンパウダーを使用し、あとを引く味わいに仕上げた。

「チーズフォンデュ風ソース」パッケージ

〈15ピース490円キャンペーンも開催中〉

なお、「チキンマックナゲット 15ピース」の値引きキャンペーンも実施中だ(11月19日〜12月31日)。通常価格740円のところ、250円引きの特別価格490円で販売している。

「チキンマックナゲット30ピース」と「チキンマックナゲット15ピース」の値引きキャンペーンは、デリバリーサービスと一部店舗では実施しない。