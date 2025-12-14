ツーハッチのインナーで冬支度♡2025あったか名品を徹底レビュー

冬になると気になる「冷え」や「乾燥」。そんな季節の悩みに寄り添い、おうち時間も外出時も快適に整えてくれるのが、tu-hacciの2025 Warm item collectionです。履くだけで姿勢をケアできる新作スリッパや、乾燥と静電気をまとめてケアする高機能インナー、粉雪のような肌触りのルームウェアなど、女性の“冬の困った”をやさしく助けるアイテムが勢揃い♡今年の冬こそ、自分をいたわるあたたかアイテムを選んでみませんか。

足元から美姿勢を整える新作スリッパ

冬は寒さで姿勢が崩れがちですが、「バランスウォーカー」は履くだけでお腹・脚・背筋にアプローチする独自設計が魅力。

ぽっこりお腹や骨盤のゆがみが気になる方にもおすすめの美姿勢ケアアイテムです。ファー付きで暖かく、カラーはチャコールグレー・ピンク・アイボリーの3色展開。

価格は6,480円、サイズはM・Lから選べます。寒い季節でも、足元から女性らしい美しさへ導いてくれます♪

冬の三重苦をケアする高機能インナー

乾燥・静電気・着ぶくれをまとめてケアする「ご褒美インナー Urun（うるん）」は、冬のファッションを快適に整える人気シリーズ。

調温調湿糸により蒸れを防ぎ、シアバター加工で肌のうるおいをキープ。さらに薄手設計で着ぶくれしないのも嬉しいポイントです。

＜ラインナップ＞

・モイストインナー長袖トップス：2,780円／M～XL／花柄ピンク・花柄ブルーグレー・ブラック

・モイストインナー腹巻きショーツ：2,080円／M・L／同カラー展開

・モイストインナー腹巻きレギンス：2,680円／M・L／同カラー展開

癒やしのルームウェア＆極暖フェイクタイツ

1日の終わりを癒やす「P.snow」シリーズは、粉雪のような軽やかさとやさしい触感が特徴。毛玉になりにくい上質素材を採用し、ポケット付きなど実用性にもこだわっています。

価格は4,080円～9,980円、アイボリー・ラベンダー・ブルーグレーの3色展開。トップス・ショートパンツ・ワンピース・カーディガン（F）、ロングパンツ（M・L）から選べます。

さらに、素肌感なのに120デニールの暖かさをもつ「フェイクタイツ」も大人気。裏起毛のぬくもりとシアー見えを両立し、消臭・抗菌加工つきで冬の装いをより快適に整えてくれます。

価格は2,180円、サイズはS～M/M～L/L～LL、カラーはシアーブラック・ヌードベージュ・ライトベージュの3色です。

冬の悩みに寄り添うtu-hacciの温活アイテム

女性の冬悩みに丁寧に向き合うtu-hacciのWarm item collectionは、冷えや乾燥、静電気、着ぶくれなど、季節ならではの不快感をまるごとケアしてくれる頼れる味方。

姿勢を整えるスリッパから高機能インナー、癒やしのルームウェア、極暖タイツまで、毎日を心地よく過ごすための工夫がぎゅっと詰まっています。

今年の冬は、自分の体をやさしく包み込むようなアイテムで、もっと快適な季節を迎えてみてはいかがでしょうか♡