この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「まずは“質問の聞き方”を変えろ。他人のQ&Aを分解するだけでマーケ力が勝手に伸びる理由」では、マーケティング侍のりゅう先生が「他人の質問をどう聞くか」にフォーカス。マーケティング力を爆上げするための“質問活用術”について熱く語った。



冒頭でりゅう先生は、「他人の質問が、実はものすごくマーケティングにおいて大切な考えであるってことをね、お伝えしたいんですね」と強調。見過ごされがちな“人のQ&A”にも大きな学びのチャンスが潜んでいることを力説した。



「質問の聞き方を変えると、マジでマーケティング力が上がる」と断言し、「他人の質問は市場の縮図として捉えることが大事」と説く。「その質問はたった一人の悩みではなく、何百人、何千人のまだ言語化されていない市場の声。これを質問のデータとして処理できる人は、マーケッターとして力が上がっていく」との考え方を示した。



りゅう先生は具体的に、質問を“表層・中層・深層”の3段階に分けて分析する手法を解説。「まずは質問そのものを理解し、次になぜその質問をしたのか背景を考える。最後に、その人の前提や無意識的なバイアス、恐れや信念を深掘る」と語る。さらに、「自分のことをメタ分析できる人は優秀なマーケッターになれる」と、質問から見抜くメタ認知の重要性にも言及した。



また、他人の質問を“自分の業界や状況にトランスレート（翻訳）”する思考法も紹介。「全ての質問には必ずギャップが存在する。理想と現実のズレを探り、学びに転換する視点を持ってほしい」と話し、「ただ情報を受け身で受け取るのでなく、自分なりに落とし込み教材化すれば一番成長できる」とアドバイスした。



加えて、質問の受け方・分析を深める実践テクニックとして、“逆ノート法（気づきだけ記録する）”や“思考マッピング（質問→原因→心理→施策を図解で整理）”を提案。「発信者タイプになって、自分なりの意見や回答を加えれば情報発信力も上がる。学びを流さず、拾い上げてコンテンツ力に昇華してほしい」と呼びかけた。



実際のQ&Aコーナーでは「アクティブシニア層向けのビジネス」や「メンターの選び方」「サービス撤回の是非」など多様な質問に、「シニア市場は“役割”を売ることが本質」などの独自視点で回答。「最終的には他人の質問は教材化できるレベル」とのりゅう先生の言葉通り、質問を分析・応用して成長する姿勢の重要性が強調された。



動画ラストでは「ただ単に学びを聞く、流すだけじゃなくて、しっかりそれを拾っていきましょう。これだけで本当に大きく変わります」とまとめ、マーケターとして一段上を目指す視聴者に「ぜひ実践してみてください」と熱いメッセージで締めくくった。