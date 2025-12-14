明治時代の戊辰戦争から太平洋戦争まで246万人あまりの戦没者をまつる東京・千代田区の靖国神社。訪日外国人にも観光スポットとして人気を集めているが、Xでは中国人と思しきインフルエンサーによる“解説動画”が波紋を呼んでいる。

注目を集めているのは、“中国版TikTok”と呼ばれているSNS「抖音（ドウイン）」で、フォロワー数500万人を超える女性インフルエンサーの動画。靖国神社の境内に併設された、遺品などを収蔵・展示する施設「遊就館」の内部を撮影した内容となっており、12月4日までに抖音とYouTubeに投稿された。

本動画は、戦没者の慰霊儀式「招魂式」を再現した展示を映し出したシーンから始まり、テロップには《靖国神社里究竟有多么阴间（編集部訳：靖国神社は一体どれほど陰気な場所なのか）》《多么无耻（編集部訳：なんて厚かましいんだ）》との表記が。

また、女性が日露戦争から満洲事変の歴史を紹介する「展示室8」に入室し、戦没者の顔写真や胸像などを指差しながら紹介するシーンもあった。約3分半にわたる動画は、境内と「遊就館」で撮影した映像を組み合わせて編集されている。

女性が境内に立って拝殿を指差すシーンでは、《我可绝对不是来参拜的 而是要向全世界曝光（編集部訳：私は決して参拝しに来たわけではなく、全世界に暴露するためにきた）》とのテロップが。

再び「遊就館」の映像に切り替わると、戦闘機やさまざまな遺品、解説パネルなどが至近距離で映し出されていた。動画後半で、終戦の解説パネルを紹介するシーンでは《日本仍然坚持把“战败”称为“终战”（編集部訳：日本は依然として“敗戦”を“終戦”と呼ぶことに固執している）》とも映し出され、日本に批判的な内容であることがわかる。

動画の最後は境内が映し出され、《不能正视历史 就不会拥有未来（編集部訳：歴史と向き合わなければ、未来を手にすることはできない）》《铭记历史 不是制造对立和煽动仇恨 我们要做的是捍卫正义奋勇向前（編集部訳：歴史を銘記することは、対立を生み憎悪を煽ることではない。我々がなすべきことは正義を守り、勇気を持って前進することである）》と締めくくられていた。

だがそのいっぽうで、靖国神社の公式サイトでは取材・撮影に関して、《蘘國神社の境内（内苑・外苑）で個人鑑賞の範囲を超える撮影（業務目的や公開目的等）や取材を行う場合は、蘘國神社の許可が必要となります》と明記されている。

また、許可を得た取材・撮影においても複数のルールがあり、そのなかには次のような記述が。

《取材・撮影にあたっては、当社が交付した取材許可腕章を着用するほか、自社腕章・国会バッチ等を着用下さい》

《取材・撮影は許可を得た場所以外ではできません。また、中門鳥居（拝殿前）内並びに正中（参道中央）での取材・撮影、本殿内部に向けた撮影、遊就館内の取材・撮影は禁止です》

《参拝者を特定する形での撮影や、境内（内苑・外苑）における参拝者へのインタビュー（本人同意の有無にかかわらず）はできません》

先述した女性インフルエンサーの動画では、取材・撮影が禁じられているはずの「遊就館」内部の様子を公開。加えて、女性は腕章をつけておらず、動画に映り込んでいた一般参拝者の顔もモザイク加工などが施されていなかった。

そのため、女性の動画がXで取り上げられると、女性が無許可で撮影していたのではないかと疑問視する声が相次ぐことに。

《たしかに館内は撮影禁止です》

《撮影禁止ってわからんかなー？》

《遊就館側は撮影許可したんですかね？》

《行ったことあるけど、やっていいことと悪いことがあるよ、、、遺品とかもあるんだぞ、、、》

そこで本誌は、8日に靖国神社を取材。女性インフルエンサーから取材・撮影の申し込みがあったかどうか、動画で紹介されていた解説をどのように受け止めたか、無断撮影に対する見解などを聞いた。すると12日夕方に、広報課から文書で次の回答が寄せられた。

「靖國神社は厳粛な祭祀の場であり、神域の清浄静謐が護持されるべき場所です。神社境内での取材・撮影には、事前申請と神社の許可が必要です。不敬行為を禁じ、指示に従わない者は神社敷地内より退場させます。また本件に関する申請は無く、当神社は撮影を許可しておりません。遊就館内は撮影禁止です。当神社では、今後も警備警戒を行い、静謐な環境でご参拝、ご拝観いただけるよう努めてまいります」（原文ママ）