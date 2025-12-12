きょう午前１１時４４分ごろ、北海道から秋田県にかけて最大震度４を観測する地震があり、県内では中山町で震度３を観測しました。

きょう午前１１時４４分ごろ、北海道から秋田県にかけて最大震度４を観測する地震がありました。

震源の深さは１７キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６．９と推定されます。

この地震で、県内では中山町で震度３を、鶴岡市、米沢市、新庄市など広い範囲で震度２を観測しました。

この地震に伴い、北海道から宮城県の太平洋側に一時、津波注意報が発表されましたが現在は解除されています。

青森県東方沖では８日深夜にマグニチュード７．５の地震が発生し、１週間、巨大地震への注意を高める「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されています。

気象庁は「引き続き地震への備えなどの確認を行ってほしい」としています。