WÇÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ª ·è¾¡¤ÏÁ°²ó¤Î7ÇÜ¡Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤¬FIFA¤Ë¡ÖÈÎÇäÃæ»ß¡×Í×ÀÁ
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¡Ê£Æ£Ó£Å¡Ë¤¬¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈÎÇäÃæ»ß¡×¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤ÎÂÐÀï¹ñ¤ä»î¹ç²ñ¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Ë³«»Ï¡£º£²óÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÂçÉýàÃÍ¾å¤²á¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡Àï¤ÎºÇÄã²Á³Ê¤Ï£´£±£¸£µ¥É¥ë¡ÊÌó£¶£´Ëü£¹£°£°£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î·è¾¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÄã²Á³Ê¤Ï£¶£°£²¥É¥ë¡ÊÌó£¹Ëü£³£°£°£°±ß¡Ë¤ÇÌó£·ÇÜ¤Ë¤Ï¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Á³Ê¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö£Æ£Ó£Å¡×¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¶¨²ñ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï£×ÇÕ¤ÎÅÁÅý¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö£Æ£É£Æ£Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÎÂ¨»þÃæ»ß¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò¤·¡¢£×ÇÕ¤ÎÅÁÅý¡¢ÉáÊ×À¡¢Ê¸²½Åª°ÕµÁ¤òÂº½Å¤¹¤ë²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥óÃÄÂÎ¡Ö£Å£Ó£Ô£Ã¡×¤â¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶þ¿«Åª¤À¡£»²²Ã¹ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï´°Á´¤Ë¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£