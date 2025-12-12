『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した5人組ボーカルダンスユニットM!LKのリーダー吉田仁人が、メンバーの前で公開キス!? キスの相手は、吉田よりも年下の22歳のレオくんだ。“セクシーおっとり系男子”レオくんの正体とは……!?

【TVer】2025年大ヒット曲『イイじゃん』でパフォーマンス！ M!LKと水族館マスコットキャラがスペシャルコラボ

神奈川県の人気水族館「横浜・八景島シーパラダイス」でM!LKが出会ったのは、“海のライオン”の異名を持つアシカ科の生き物「オタリア」のオス。このオタリアこそが、シーパラダイスの22歳大ベテランパフォーマーのレオくんだ。体重200キロの巨体、大きく鋭い牙、首元の立派なたてがみ、地を震わせるような咆哮は、まさにライオンのよう！

獰猛そうに見えるレオくんだが、性格はおっとり。お辞儀で挨拶し、チャーミングな笑顔でウインクし、さらにはセクシーポーズを披露し、最初こそビックリしていたM!LKを笑顔にした。そんなレオくんは、M!LKメンバーで一番怖がっていた吉田へ、とっておきのパフォーマンスを披露することに……！

吉田は飼育員から、「何があっても絶対に動かないとお約束ください」と事前に注意を受け、「マジで怖い……」とビクビク。顔をこわばらせて身を縮め、震えながら待機していると、助走をつけて近づいてきたレオくんから、頬にそっとキスされた！

レオくんから十数秒ほどキスされる吉田に、ほかのM!LKメンバーは「優しい！」「長い長い！」と大笑い。吉田本人も、安堵と想定外のソフトキスで笑顔だ。「（レオくんが接近した瞬間に）俺もう事故ると思ったらチュッて！」と語る彼に、その場にいる全員が再び笑った。

なお、吉田とレオくんの公開キスシーンは、12月2日深夜に放送されたM!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。

X上も、「オタリアにちゅーされる仁人くんめちゃめちゃかわいすぎて滅、、、」「オタリアにキスされる仁人さん、永久保存版すぎる」「オタリアちゃんにキスされてそんな顔するとか罪すぎ。ギルティだよギルティ。かわいい」「レオくん（かわいい）が吉田さん（かわいい）にちゅー（かわいいの飽和）」「オタリアさんにキッスされる前に自分の口も『ンム』ってなっている吉田仁人あまりにもあざとい」といった声で大盛り上がりだった。