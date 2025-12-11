この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【本音はこれ】疲れると人と会いたくない…放っておいて欲しい心理を徹底解説」と題した動画を公開。多くの人が経験する「疲れている時に人と距離を置きたくなる」という感情について、それが自分を守るためのごく自然な防衛反応であると解説した。



Ryota氏はまず、この心理を「親和回避欲求」という言葉で説明する。本来、人は他者と親しくしたいという「親和欲求」を持っているが、心身が疲弊すると、人間関係に伴う消耗や傷つくリスクといったコストを避けようとする心理が働くという。氏はこれを「まず自分でこの気持ちの混乱を整理したい」という状態であり、自分自身を立て直すための時間が必要なのだと語る。



この欲求が生まれる背景には、エネルギーの限界がある。Ryota氏は、疲れている時は「人との関わりにエネルギーを使えない」状態だと指摘する。ここでいうエネルギーとは、時間やお金だけでなく、思考力や体力といった有限なリソース全般を指す。これらのエネルギーが枯渇すると、人は防衛的になり、普段なら気にならない他者からの連絡さえも「煩わしい」と感じてしまうことがあるという。



また、この現象は社交的な人にも当てはまると氏は述べる。普段は人と関わるのが好きな人でも、社交的な側面を使いすぎると「飽き」に近い感覚、すなわち「過度の社交の疲れ」が生じる。これは、脳がその部分を休ませようとしているサインであり、一時的に一人になってバランスを取ろうとする自然な反応なのだ。



さらに氏は、「自分のコントロールを優先したい」という欲求についても言及。疲れている時は、他者からのアドバイスを受け入れる余裕がなく、まずは自分で自分の感情や思考を整理したいという気持ちが強くなる。そのため、たとえ善意からの働きかけであっても、それを拒絶してしまうことがあると解説した。



疲れた時に一人になりたくなるのは、決してわがままや人嫌いではなく、自分を守り、回復するための健全な心の働きである。この心理を理解することは、自分を不必要に責めることなく、適切に休息を取るきっかけとなるだろう。