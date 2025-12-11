Vaundy新曲「Destiny Journeys」がUSJ25周年テーマ“Discover U!!!”とスペシャルコラボ決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vaundyの新曲「Destiny Journeys」が、2026年3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年テーマ“Discover U!!!”とスペシャルコラボレーションすることが決定した。

■“知らないジブンが騒ぎ出す”テーマソングが完成！

ジャンルにとらわられない幅広い楽曲センスで、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティストVaundyのアイデンティティと、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが25周年のテーマに掲げる、知らないジブンが騒ぎ出す“Discover U!!!”の思いが合わさり、特別なコラボレーションによるテーマソング「Destiny Journeys」が誕生。

躍動感あふれるエネルギッシュなテンポとファンファーレを彷彿とさせるサウンドで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに“知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしいテーマソングが完成した。

本楽曲は2026年早々の配信リリースが予定されている。

Vaundyは12月14・15日にわたってMBS/TBS 系列『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』の2番組による、番組史上初の取り組みとなるコラボレーション出演が決定しており、「Destiny Journeys」のレコーディング風景も放送内にて取り上げられる予定となっている。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「軌跡」

■番組情報

MBS/TBS『日曜日の初耳学』

12/14（日）22:15～

MBS/TBS『情熱大陸2夜連続スペシャル』

第1夜：12/14（日）23:15～

第2夜：12/15（月）23:56～ 60分拡大版

■関連リンク

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン OFFICIAL SITE

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/

■【画像】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年テーマ“Discover U!!!”キービジュアル