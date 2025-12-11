茂木健一郎氏、高市総理へ提言「“だらーっとする時間”も持って」パフォーマンス維持の鍵は脳にあり
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者でコメディアンの茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#高市早苗 総理について、今、一番心配なこと。」と題した動画を公開。動画では、高市総理の働きぶりを称賛しつつも、「働きすぎ」への懸念を表明し、脳科学の見地から心身の健康維持に不可欠な「交感神経と副交感神経のバランス」の重要性を訴えた。
動画の冒頭で茂木氏は、高市総理の就任を祝福しながらも、「本当に心配で夜も眠れない」ことがあると切り出した。その心配事とは「働きすぎ」であり、単なるワークライフバランスの問題ではなく、脳科学的な観点からの健康問題であると指摘する。
茂木氏は、人間の活動状態は、緊張や興奮を司る「交感神経」が優位な戦闘モードと、リラックスを司る「副交感神経」が優位な休息モードに大別されると解説。「常に交感神経が優位な“戦闘態勢”が続くと、体や脳にダメージが蓄積してしまう」と警鐘を鳴らした。
その上で、常に完璧な姿を見せる高市総理に対し、「“早苗もちょっとゆっくりする”みたいな時間帯がないと、交感神経と副交感神経のバランスが悪くなる」と提言。温泉に入ったり、気のおけない仲間と談笑したりするような「だらーっとした時間」を意図的に作ることの重要性を強調した。また、故・安倍晋三元総理やドナルド・トランプ元米大統領も、公務から離れてリラックスする時間を確保していたことに触れ、トップリーダーこそオンとオフの切り替えが不可欠であるとの見解を示した。
最後に茂木氏は、一国民として「持続可能な形で政権を運営し、何よりも高市さん自身の健康を守るためにも、ぜひ副交感神経が支配する時間を作ってほしい」と心からの願いを伝え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。