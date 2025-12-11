「チーズ」が冬太りの救世主に!? 高カロリーで太りやすいイメージも…最新研究で驚きの事実が判明

本日12月11日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャルは、「インフルエンザ＆高血圧＆冬太り…冬の悩みを解消する三大発酵食品 ヨーグルト＆キムチ＆チーズはやっぱりスゴいぞ！SP」が放送される。

例年以上に早くから猛威を振るっているインフルエンザをはじめ、寒さによる高血圧や脳卒中、心筋梗塞、さらには食べすぎや運動不足による冬太りなど、冬はさまざまな健康リスクが高まる季節。

実は、そんな冬の健康・悩みを解消する発酵食品のすごいパワーが、近年研究で続々と明らかになってきているのだ。

そこで今回は、発酵食品に詳しい研究者や医師たちが最新研究のデータを交えながら、冬の悩みの救世主となる三大発酵食品「ヨーグルト」「キムチ」「チーズ」のすごさを徹底解説する。

スタジオでは林修、伊沢拓司とともに羽田美智子、那須雄登（ACEes）、朝日奈央、ビビる大木らゲスト学友が学んでいくほか、『緊急取調室』主演の天海祐希、そして塚地武雅がVTR出演。

過去にゲスト出演した際に学んだ情報を実践しているというほど健康に関心が高い“キントリチーム”が、専門家たちに質問をぶつけていく。

◆まさかの冬太りの救世主!?

番組では「ヨーグルト」に含まれる“超エリート菌”のすごい免疫パワーや、「キムチ」に含まれる乳酸菌が冬の血管トラブル対策の強い味方になるなど、“知られざる最強パワー”を徹底解説。

さらに今回は、最新研究で「チーズ」に関する驚きの事実が判明する。

年末年始に食べ過ぎや運動不足で心配な冬太りに、まさかのチーズが救世主に？ キントリの2人も気になるようで、天海は「カロリー高そうですよね」と心配し、緊急取調を依頼する。

一体なぜ、チーズが冬太り解消につながるのか？ 実は、チーズに豊富に含まれるある成分が脂肪排出＆燃焼の手助けをすることが判明したという。

ある研究では、肥満の男女三つのグループに分け、その成分量がそれぞれ違う食事をおよそ半年間食べ続けてもらったところ、一番多かったグループの体重は半年間で体重が約11キロ減、お腹周りも8センチ以上スリムになったという結果も。

その成分の正体とは一体何なのか？ 減量につながるそのメカニズムとともに明かしていく。

また、チーズの種類によって違いはあるのか？ どのタイミングで食べるのが効果的なのかなど、学友たちの疑問も解消していくほか、医師や専門家が絶賛する、チーズ生産者が実践している冬太り解消効果がさらに期待できる最強の食べ方も公開される。

今回は「もともと体にいいものだということはわかってましたけれども、今日教えていただいたようないろんな工夫をすることで、より効率的に自分の体に役立てることができるということがわかりました」と林も感動する、「ヨーグルト」「キムチ」「チーズ」のすごいパワーが明かされる。