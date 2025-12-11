【WBC】米国・デローサ監督 大谷投げてこい！ジャッジ、ローリー、シュワバー50発トリオで「準備」
投げてこい大谷！来年3月のWBCの各代表監督会見で、米国代表のマーク・デローサ監督（50）が、前回大会決勝で敗れた日本代表のドジャース・大谷翔平投手（31）へのリベンジを誓った。フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）ら新たに4選手の選出も公表。ローリー、ジャッジとの50発トリオ、発表済み野手9人だけで今季計306発という豪華布陣で、投手・大谷の攻略を強く望んだ。
2大会連続で指揮を執るデローサ監督に油断は一切なかった。大谷の投手出場には、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督ら首脳陣が慎重な姿勢を示しているが、「私はそうは思わない。大谷がWBCで投げる前提で準備する」と言い切った。
米国代表は今季56本塁打で大谷に1本差をつけナ・リーグ本塁打王に輝いたシュワバー、ド軍の正捕手スミスら4選手の追加選出を発表した。60本塁打でア・リーグ本塁打王のマリナーズ・ローリー、同53本塁打でア・リーグMVPのヤンキース・ジャッジ主将の50発トリオが軸となる。ポジション別ではまだ一塁手だけは選出されていないが、既に発表された野手9人だけで計306発という超強力打線が完成した。
「打者・大谷」対策にも余念がない。「大谷をどう抑える？」と問われた指揮官は「歩かせるよ！」と不敵に笑うと、すぐ真顔に。「できれば救援投手に何人か左腕を入れたい。彼が好まない角度から投げられる左腕をね」と語り、隣に座ったマイケル・ヒルGMと視線を合わせた。今季の大谷はアームアングル（リリース時の腕の角度）38度以上の左腕に対しては打率・328だったが、38度未満の左腕には、打率・216と苦しんだ。38度未満の左腕で大谷と相性の良いフィリーズ・ストラーム、ド軍で同僚のスコット、大谷を10打数無安打と完璧に抑えるブレーブス・バマーらが候補か。ヒルGMは「我々は日本が“倒すべきチーム”であることを念頭に代表チームをつくろうとしている」と語った。
デローサ監督は大谷について「私が人生で見てきた中で最高の選手」と敬意を込める。前回大会決勝はその大谷に9回を締めくくられ、米国は涙をのんだ。「日本にもう一度挑みたいと思わないと言ったらうそになる」。2大会ぶり2度目の優勝へ、米国代表は打倒・日本、打倒・大谷に本気だ。（杉浦大介通信員）