中国科学院傘下の武漢拠点企業「中科酷原科技」が、2026年5月7日、世界初を謳うデュアルコア方式の中性原子量子コンピューター「漢原(Hanyuan)2号」を発表しました。同社が2024年に国内初の中性原子商用量子コンピューター「漢原1号」を投入したのに続くもので、中国国営メディアの科技日報が報じています。全球首台双核中性原子量子计算机“汉原2号”发布https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-05/07/content_