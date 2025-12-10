八ッ橋×ゴディバの新作抹茶ショコラ！京都みやげに最適な贅沢スイーツをチェック

京都銘菓で知られる美十と、世界的チョコレートブランドのゴディバが再びタッグ♡2024年に発売され大人気となった「八ッ橋ショコラ」から、待望の新フレーバー「八ッ橋ショコラ抹茶（税込1,566円）」が登場します。宇治抹茶を八ッ橋とチョコレートの両方に贅沢に使用し、和と洋の魅力を一度に味わえる逸品は、京都らしい手土産を探す方にもぴったり。ビジネスシーンでも渡しやすい個包装もうれしいポイントです♪

宇治抹茶香る“和×洋”の贅沢ショコラ



「八ッ橋ショコラ抹茶」は、京都を代表する宇治抹茶を八ッ橋本体とコーティングチョコレートの両方に使用したこだわりの新作。

うすく焼き上げた抹茶風味の八ッ橋は、ひと口で“カリッ”と心地よい食感を楽しめます。

噛むほどに広がる爽やかな抹茶の香りに、くちどけの良い抹茶チョコレートの濃厚なコクが重なり、和洋の魅力が絶妙にバランス。

内容は8袋（16枚）入りで、価格は税込1,566円です。

手土産にも最適な華やかパッケージ



パッケージデザインには、丸紋のモチーフをベースに“米”や“カカオ”、“お茶の花や葉”があしらわれ、京都らしい雅さとゴディバらしい上質感を表現。

既存の「八ッ橋ショコラ」とは異なる、お抹茶らしい柔らかな色合いも魅力です。個包装のため、職場や取引先への気軽な手土産にもぴったり。

販売はおたべ本館、嵐山店、京都駅、関西の主要駅・空港・観光地などで購入できます（通信販売なし）。

ゴディバ監修シリーズにも注目



クリスピーショコラサンド

生八つ橋 ガナッシュ仕立て

八ッ橋ショコラ

美十×ゴディバの共同開発シリーズは、人気商品が勢ぞろいです。

「クリスピーショコラサンド（税込1,663円）」や「生八つ橋ガナッシュ仕立て（8個入1,188円/16個入2,376円）」、「八ッ橋ショコラ（税込1,566円）」など。

いずれも京都の伝統とゴディバの技術が融合した上質な味わいで、手土産として喜ばれること間違いなしです。

京都のお土産選びに迷ったら“新・八ッ橋”を♡



和菓子好きもチョコレート好きも満足させる「八ッ橋ショコラ抹茶」は、京都の魅力とゴディバのエッセンスを一度に楽しめる特別なスイーツ。

個包装・上品なデザイン・手頃な価格と、お土産に求めるポイントもしっかり押さえています。観光や帰省、ビジネスシーンまで幅広く活躍する京都みやげとしてチェックしてみてくださいね♪