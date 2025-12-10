この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資塾を運営する不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【2026年は目前】超インフレ到来で不動産投資ブームが終わる!?投資家が取るべき行動について徹底解説します。』と題した動画を公開した。物価高騰が続く現代において、不動産投資で生活を豊かにできるのかを解説している。



動画冒頭、木村氏は「物価高騰時に不動産で生活を豊かにできるか?」という問いに対し、「できる」と断言する。自身のスクール生は買い続けており、むしろ今はチャンスだと語る。



その理由として、多くの人が陥りがちな考え方の誤りを指摘する。物価高騰に対する新NISAなどの資産運用は将来の資産を増やすためのものであり、現在の生活費上昇に対する直接的な解決策にはならない。本当に必要なのは給料以外の収入を増やすことであり、家賃収入を得られる不動産投資が唯一無二の選択肢だと主張する。



では、どのような物件を選ぶべきなのか。木村氏は、都心の新築マンション投資は建築費高騰や外国人投資家の参入により価格が上がりすぎており、投資家が求める利回りを確保しにくいと分析する。今狙うべきは収益を前提とした郊外の新築アパート、中古アパート、中古戸建ての3つである。



建築費上昇は新築物件に影響するが、既に建っている中古物件には影響しない。また、不動産投資ポータルサイトの会員数が15年前の1万人から現在45万人に増加しており、参入者増加が中古物件の需要を押し上げている。外国人投資家は都心に限定されており、郊外物件は価格高騰の影響を受けにくく、まだ高い利回りが期待できる。



新築アパートでは利回り6.5%から7%程度、中古アパートでは10%程度を目安とする。実際にスクール生が千葉県で利回り30%の物件を好条件の融資で取得した事例も紹介される。木村氏は「多くの人が都心に目を向けている今だからこそ、収益性を重視した郊外物件に目を向ける逆転の発想が重要だ」と強調し、物価高騰と不動産価格上昇の背景にある構造を理解し、収益を生む物件に焦点を当てることで投資機会を見出せるという視点を示している。