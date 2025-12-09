フジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」が2025年12月8日に放送され、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア内アイドルグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥さん（23）に対し、ピン芸人のやす子さんが心ない発言をしたとXで批判を集めている。

「だからデビューできないんだよ！」

番組では「2025年総決算 最強優等生アナウンサー決定戦」と題した企画が行われ、キー局出身アナをはじめ、猪狩さん、やす子さんらがクイズに挑戦した。波紋を広げたのは、「東京ディズニーランドで、1983年の開園当時からあるアトラクションはどれ？」という3択問題での一幕だ。

選択肢は（A）ビッグサンダー・マウンテン、（B）ホーンテッドマンション、（C）スプラッシュ・マウンテンで、猪狩さんはAと答えた。ホラー系アトラクションがあったとの仮説をもとに「俺の記憶では、白雪姫が確か最初はホラー扱いだったらしいんですよ。で、その後にホーンテッドマンションが出来て...」と推論し、共演者に感心され、「俺、ディズニーこう見えてめっちゃ好きなんですけど」とも話していた。

しかし正解はBだった。猪狩さんはMCのお笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志さんに発言をいじられ、バツが悪そうにするも、負けじと別のウンチクを披露。一連の様子にスタジオは「いい、いい、いい」「そんな豆知識でカバーしようとしないで」「もう遅いよ」と笑いが起こる中、やす子さんが顔をしかめ、

「猪狩くん、だからデビューできないんだよ！だからデビューできないんだよ〜」

とツッコミ。猪狩さんが「もうやめろよ、それ！」「やめてくれ！」「『だから』なわけねーだろ、あと」と声を荒げて、この場面は終わった。

入所から早10年超、切実なファン心

猪狩さんは元々、13年6月に当時10歳で事務所入りしている。当初は「HiHi Jets（ハイハイジェッツ）」メンバーとしてデビューを目指していたが、25年2月にジュニア内グループの大規模な再編成が行われ、新結成したキテレツに配属された。これまでに多数のメディア出演を経験しており、人気ぶりが伺える一方、現時点でデビューの発表はない。

このような背景も相まってか、やす子さんの発言はファンの間で話題に。Xでは「『だから』って何のだから？何年も何年も頑張ってる本人や応援してくれてる人に対して失礼すぎる」「今まで頑張ってきたグループが無くなって新しいグループでデビュー目指してんのに性格悪すぎ」「胸が張り裂けそうにつらく悲しい」「まじ胸糞」などと厳しい声が上がっている。ただ、台本通りだった可能性もあるとして、一部では擁護もみられる。