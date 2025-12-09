彼女に「おはよう」と送ったつもりが……学生の甘酸っぱい“ライン誤爆”に13万いいね

「めっちゎねてたおはよ」

Xユーザーの「高専ボガード」さんが、付き合っている彼女に送ろうとした「おはよう」のライン。しかし送った先は彼女との個別トークではなく……。

青春の甘酸っぱさを感じる微笑ましいやり取りが「かわいいwww」「恋してていいなぁーーー」などと話題を集めています。

■ 超プライベートなラインをクラスメートたちに誤爆 気づいたときにはもう……

高専ボガードさんが「彼女に送ったつもりがクラスラインに誤爆してクソ恥ずかしかったんだけどクラスあったかくてすきだからこれみて」と添えて投稿したのは、学校のクラスラインのトーク画面のスクリーンショットです。

日曜日の朝の9時11分に「めっちゎねてたおはよ」と寝起きであることが一発で分かる文章をラインに投稿した高専ボガードさん。付き合っている彼女に送ったつもりでしたが、ついている既読は34。間違えてクラスラインに送ってしまっていたのです。

送った瞬間に気がついて取り消しをしていればなかったことにできたかもしれませんが、クラスメートは即反応。高専ボガードさんはすぐさま「すいませんガチ間違えました」と訂正を入れたものの、1分以内に4人から「おはよう」などと反応される事態となってしまいました。

高専ボガードさんが所属するクラスのグループラインは、稀に日常のやり取りがあるものの、基本的には業務連絡がメイン。

そんな場所に、しかも日曜の朝に、彼女とのやり取りという“超プライベート”なメッセージを送ってしまうなんて……穴を掘って地球の反対側に突き抜けたい事案に違いありません。

しかし高専ボガードさんが「クラスあったかくてすき」と綴っている通り、クラスメートたちの反応は冷たくあしらうでも、無視するでもなく、素直に「おはよう」と返してくれるものばかりでした。

学生らしい誤爆と、それに対する微笑ましい反応。クラスラインの心温まるやり取りは13万件を超すいいねを集め、「かわいいwww」「恋してていいなぁーーー」「こんな青春を送りたかった」といった声が多数寄せられています。

■ 誤爆に気づいてガチ焦り 謎のメッセージまで残してしまうことに

高専ボガードさんによれば、“誤爆”に気がついたのはクラスメートから返信があってから。その瞬間の心境について「シンプルにガチ焦りしました」と話します。

高専ボガードさんはクラスメートから反応があったあとに「あ」「おみ」という謎のワードをトークに送信しているのですが、これは間違えて送ってしまった何の意味もない言葉。そのことからも、どれくらい焦っていたのかがよく伝わってきます。

その後、無事に訂正することはできたものの、少し時間が経つと「明日バカにされると思い絶望してました」とだんだんと不安な気分に。

そうして週明け月曜日、学校に行くと友人たちから「何誤爆してんだよ〜彼女か！！」と冗談交じりに言われたとのことです。バカにしすぎず、かといって無視もしない。絶望する高専ボガードさんを待っていたのは、ちょうどいい塩梅のいじりでした。

ちなみに高専ボガードさんは誤爆後、彼女に改めて「おはよう」と送信し、10分ほど通話をしたそうです。

誤爆でさえ思い出になる、学生の青春っていいものですね……。

