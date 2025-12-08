¡Ö²¿¤¬NG¤Ê¤Î¤«¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡Ä¡ØTHE MANZAI¡ÙÌ¡ºÍÃæ¤Ë¶¨»¿¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4ÁÈ¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É
12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¥¹¥Þ¥É¥ê THE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ¡ºÍ¤Îº×Åµ¤À¡£
º£Ç¯¤Ï³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤È¤â¤³¤ä¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢ÃæÀî²È¤È¤¤¤Ã¤¿22ÁÈ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¸½ºß¡È¤¢¤ëÉôÊ¬¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶¨»¿¥Æ¥í¥Ã¥×¤À¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ê¤é¤Ó¤ËÆ±¼Ò¤ÈÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥É¥ê¡×¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È²èÌÌ¤Îº¸¾å¤Ë¡ÖAsahi ¥¹¥Þ¥É¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¤È¤¤À¤±¡¢¤³¤Î¥í¥´¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÊüÁ÷»ö¸Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ½¸½¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Åª¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëw¡Õ
¡Ôº¸¾å¤Î¥¢¥µ¥Ò¤Î¥í¥´¤¬¾Ã¤¨¤ë·Ý¿Í¤Ï²¿¤¬NG¤Ê¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¤ÎÌÌÇò¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¾®¤µ¤Ê¥í¥´¤ÎÎ¢¤Ë°Õ³°¤È¥ë¡¼¥ë¤ä¸¢ÍøÌäÂê¤¬±£¤ì¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¡ºÍÃæ¤Ë¥í¥´¤¬ÈóÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î4ÁÈ¡£¤¸¤Ä¤ÏÈà¤é¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤é4ÁÈ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤ÎCM¤äÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤ÎCM¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ø¥í¥³¥â¥¢¡Ù¤ÎCM¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¿¥³¥Ï¥¤ presents Á´¹ñ¤³¤À¤ï¤ê¼ò¾ì Â¿¹¬°û¤ßµª¹Ô¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄê¤á¤¿¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤ä´ë¶È¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤Ê¤É¡¢¼òÎàÁ´ÈÌ¤¬¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Æ±¤¸¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¡ÙÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤È¥¯¥ê¥¢¥¢¥µ¥Ò¤Ï¼ÒÆâ¶¥¹ç¤Î¤¿¤á¡¢NG¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï4ÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Ï¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ç¡¢²Ú´Ý¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬Âç¸ý¼òÂ¤¤Î¡Ø¹õ°Ëº´¶Ó¡Ù¤ÎCM¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¢¥µ¥ÒÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡Ø¥Þ¥ë¥¨¥Õ¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢2¿Í¤ÎÌ¡ºÍÃæ¤Ë¥¢¥µ¥Ò¤Î¥í¥´¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÀÌó¾å¤Î¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¾ò¹à¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎCM·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÙ¤«¤¯µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤ÎÄêµÁ¤âÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë