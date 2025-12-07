¥°¥é¥â¥¢¥Ö¥é¿·¿§ÅÐ¾ì♡´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¡×
½÷À°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤¤À¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öglamore¡Ê¥°¥é¥â¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î°éÆý¥Ö¥é¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¡×¤ËÂÔË¾¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥ë¥É´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë½÷À¤é¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Æ±¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯11·î28Æü¡¢È©¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¸«¤»¤ë¡Ö¥Õ¥í¥¹¥È¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥àー¥ó¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î2¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¢ö
¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¥ー¥×¤¹¤ëÀß·×
¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¤«¤é¸«¤Æ¤â²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤ò±é½Ð¡£
ÏÆ¹âÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½¸¤á¤¿¤ªÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ûー¥ë¥É¤·¡¢ÏÆÎ®¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Çö¼ê¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤¬¤é¼«¶»¤ÇÃ«´Ö¤òºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÁé¤»¸«¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÇØÃæÂ¦¤Î¥ìー¥¹Àß·×¤Ë¤è¤êÃÊº¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥É°õºþ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¡£
¿¤Ó¤Î¤è¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»È¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤È©Åö¤¿¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¾åÉÊ¥«¥éー¤ÈËÉÙ¤Ê¥·¥çー¥ÄÅ¸³«
2025Ç¯½©Åß¤Î¿·¿§¡Ö¥Õ¥í¥¹¥È¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥àー¥ó¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¥«¥é―¤Î²¼ÃÏ¤Ë¥Ö¥ëー¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÇ»¤¤¥Ùー¥¹¥«¥éー¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤È¿¼¤ß¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÈ©¼Á¤òÌä¤ï¤ºÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥·¥çー¥Ä¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¥·¥çー¥Ä¡×¡Ö¥¿¥ó¥¬¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
µ¤Ê¬¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤ß¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È©Åö¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¸å¤í»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¡×¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¿§¤Ï¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ä¤Ä¼«Á³¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¾ï¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÃå¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö