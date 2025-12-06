2022年10月12日の記事を編集して再掲載しています。

ほっこり。

見た目は昔ながらのストーブなのに電気ファンヒーターという、デザインからしてあったかくなる暖房器具がBruno（ブルーノ）にありました。実際に暖かい・冷たい以前に、あったかそうな見た目ってありますよね。Brunoの全方位型ファンヒーターClassic Stoveは、上にやかんを置きたくなるレトロなデザインで、スイッチ入れなくても見てるだけであったかい雰囲気です。

デザインと色味がいい感じ

ホットプレートやホットサンドメーカーと同じく、色味が家電ぽくないのがBrunoの人気の秘密。このデザイン、色、コンパクトなサイズ感だと、お部屋に置いてもインテリアとしてなじみそう。

Image: Bruno

見た目のポカポカ感はもちろん、Classic Stove最大の特徴は360度全方位に温風が広がるということ。お部屋の端っこではなく、真ん中に置いてみーんなで暖まりましょ。

全方位型ファンヒーター Classic Stoveのお値段は1万4300円。見た目買いしたくなるかわいさではあります。

自分専用！ デロンギからちょうどイイ小型ファンヒーターが発売

Source: Bruno