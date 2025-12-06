¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÉµÒ¤Ï¤³¤ÎÃË¤À¡¡GÂçºåFW¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬Á°È¾¤À¤±¤Ç2È¯¡¡WÇÕ1¼¡L¤ÇÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÂè38Àá¡¡GÂçºå¡½ÅìµþV¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿GÂçºå¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬Á°È¾¤À¤±¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£42Ê¬¤ËÆÀ¤¿PK¤ò³Î¼Â¤Ë·è¤á¡¢º£µ¨6ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬Áª¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ð¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤Ï2022Ç¯6·î¤Î¥¥ê¥óÇÕ¡¦¥Á¥êÀï¡£Â³¤¯ÆüËÜÀï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢3¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÃÎ¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢WÇÕ¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£