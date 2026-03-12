チームを救うファインセーブだ。ガンバ大阪は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２準々決勝の第２戦で、タイのラーチャブリーFCとアウェーで対戦。延長戦の末に２−１で競り勝ち、２戦合計３−２で４強に駒を進めた。敵地での一戦で三浦弦太とウェルトンが得点。守備では、GK東口順昭が奮起した。１−１で迎えた66分のPK。東口は右に飛んだが、ほぼ正面に蹴られたPKを、残した足で防いでみせた。試合を配信した『DAZN