ガンバ大阪は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）準々決勝の第２戦で、タイのラーチャブリーFCと敵地で対戦した。４日にホームで行なわれた第１戦は、１−１のドロー。ベスト４進出へ、勝利が必須のアウェーゲームは、立ち上がりからG大阪が主導権を握る。29分に先制に成功。敵陣に押し込む展開のなか、最終ラインでボールを受けた三浦弦太が、ペナルティエリア手前右から思い切りよく右足を振り抜く。完璧な