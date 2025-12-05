【アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ】 予約期間：12月5日～2026年2月11日 2026年7月 発売予定 価格：28,380円

KADOKAWAは、フィギュア「アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ」を2026年7月に発売する。予約期間は2026年2月11日まで。価格は28,380円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、「アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ」の第一再臨姿を、同社のフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」より1/7スケールでフィギュア化したもの。

2021年に開催された夏イベント「カルデア・サマーアドベンチャー！」で初登場したアナスタシア＆ヴィイ。夏を満喫するために水着に着替えた皇女様の美しい姿をイラストのイメージそのままに再現しており、ワンピースにはクリアパーツを使用し、フィギュアの軽やかさを演出している。

ワンピース越しに見える整ったプロポーションはもちろん、初登場時のクールな雰囲気とはまた違った、可愛らしい笑顔も魅力的に再現しており、麦わら帽子やヴィイが手にするかき氷、砂浜をイメージした台座なども丁寧に再現し、夏らしい雰囲気を表現している。

また「カドスト」「キャラアニ.com」で購入すると、限定特典として頬を膨らませた差し替え表情パーツ「ムスッと顔」が付属。基本状態とはまた違った皇女様の可愛らしさが堪能できる特典となっている。

「アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ」

カドスト/キャラアニ.com限定特典「ムスッと顔」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm（台座含む）

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT