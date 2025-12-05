カンロのスノーマロウが一般販売開始♡雪遊び気分を味わえる冬限定スイーツ

カンロ飴やピュレグミでおなじみのカンロから、冬の世界観をぎゅっと詰め込んだ限定スイーツ「スノーマロウ（snow mallow）」が登場します。ショコラの雪に隠れたマシュマロをコンセプトにした可愛らしいビジュアルと、まるで雪遊びしているような体験型の楽しさがSNSで話題に。予約販売は開始から24時間以内に完売し、期待高まるアイテムです♡

雪の世界観が楽しめる“スノーマロウ”とは

スノーマロウは、爽快パウダーをまとったもっちりマシュマロをホワイトショコラで包み、さらに粉雪のようなくちどけのショコラパウダーで覆った冬限定スイーツです。

缶の中には雪玉のような粒がたっぷり入り、付属のシルバーピックで「雪玉さがし」をしたり、スプーンで粉雪ショコラをすくう「スコップすくい」をしたりと、味わうだけでなく遊び心まで楽しめる仕様に。

さらに、ショートストーリー「A story of Snow Mallow」が描かれたリーフレット付きで、世界観への没入感が深まります。

【モロゾフ】特別なクリスマスケーキ「ストロベリーノエル」登場！

自分へのご褒美にもギフトにもぴったり

ふわっと軽やかで優しい甘さのマシュマロと、まろやかなホワイトショコラの組み合わせは、ティータイムや一息つきたい冬の午後にぴったり。

コンパクトな缶に入ったデザインはデスクにも置きやすく、職場の同僚や友人へのプチギフトにもおすすめです。

雪玉を見つけるワクワク感や、粉雪ショコラのくちどけなど、五感で味わえる“冬のご褒美スイーツ”として幅広い年代に喜ばれそうです♪

商品情報

商品名は「スノーマロウ（snow mallow）」。販売開始は2025年12月12日（金）12：00～で、予定数量に達し次第販売終了となります。

価格は2,480円（税込／消費税8%）。内容量は115gで、チョコがけマシュマロ79g（約11粒）とチョコレートパウダー36gがセットに。

さらに、スノーマロウ缶1個、シルバーピック1本、ショートストーリー付きリーフレット1部が同梱されています。

まとめ

雪の世界を閉じ込めたようなカンロの「スノーマロウ」は、見た目のかわいさだけでなく、探す・すくうといった遊び心のある体験まで楽しめる冬だけの特別なスイーツです。

甘さ控えめのマシュマロとホワイトショコラの組み合わせは、自分への小さなご褒美や贈り物にもぴったり♡

季節を感じるスイーツで、心までほっと温まる冬の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。