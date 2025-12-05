【デリカD:5オーナー必見】そのオイル漏れ、エンジンの寿命じゃないかも？ 20万km超えの過走行車で判明した意外な原因
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
車中泊やアウトドア情報を発信するばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「【デリカD:5整備】原因はここだった…！インテークパイプのオイル戻りを徹底修理｜21万キロ過走行ディーゼルはまだ戦える！」と題した動画を公開。走行距離21万kmを超えた愛車のデリカD:5で発生したオイル漏れの原因を特定し、修理する様子を紹介した。
動画の冒頭でばも氏は、走行距離が21万4,000kmに達したデリカD:5からオイルが漏れ始めたと報告。以前の動画でこの件を伝えたところ、多くの視聴者から「インテークパイプからのオイル滲みが原因ではないか」との指摘が寄せられたという。ディーゼルターボエンジンは、オイルミストを含むブローバイガスを吸気側に戻す構造になっており、その過程で排気ガスのススと混じり合ったオイルがインテークパイプ内に蓄積することがあると氏は説明。長年の使用で接続部が劣化し、そこから滲み出ている可能性が高いと判断し、部品を交換することにした。
整備工場に車両を預け、作業が完了。取り外された古いインテークパイプを確認したところ、衝撃の事実が判明した。タービンとの接続部分が経年劣化で完全に「もげていた」のだ。つまり、エンジンからのオイル漏れではなく、破損したパイプの隙間から、内部に溜まっていたオイル混じりのススが垂れていたのが原因だった。交換した新しい部品は接続部がゴム製の対策品になっており、構造的な改善が図られている様子も確認できた。
今回の修理にかかった費用は、部品代と工賃を合わせて約2万円だったという。ばも氏は、視聴者からの情報提供のおかげで迅速に原因を特定できたことに感謝を述べた。過走行車のオイル漏れは深刻なエンジントラブルを想起させるが、今回の事例のように比較的安価な部品交換で解決する場合もあるようだ。同様の症状に悩むデリカD:5オーナーは、一度インテークパイプの状態を確認してみてはいかがだろうか。
動画の冒頭でばも氏は、走行距離が21万4,000kmに達したデリカD:5からオイルが漏れ始めたと報告。以前の動画でこの件を伝えたところ、多くの視聴者から「インテークパイプからのオイル滲みが原因ではないか」との指摘が寄せられたという。ディーゼルターボエンジンは、オイルミストを含むブローバイガスを吸気側に戻す構造になっており、その過程で排気ガスのススと混じり合ったオイルがインテークパイプ内に蓄積することがあると氏は説明。長年の使用で接続部が劣化し、そこから滲み出ている可能性が高いと判断し、部品を交換することにした。
整備工場に車両を預け、作業が完了。取り外された古いインテークパイプを確認したところ、衝撃の事実が判明した。タービンとの接続部分が経年劣化で完全に「もげていた」のだ。つまり、エンジンからのオイル漏れではなく、破損したパイプの隙間から、内部に溜まっていたオイル混じりのススが垂れていたのが原因だった。交換した新しい部品は接続部がゴム製の対策品になっており、構造的な改善が図られている様子も確認できた。
今回の修理にかかった費用は、部品代と工賃を合わせて約2万円だったという。ばも氏は、視聴者からの情報提供のおかげで迅速に原因を特定できたことに感謝を述べた。過走行車のオイル漏れは深刻なエンジントラブルを想起させるが、今回の事例のように比較的安価な部品交換で解決する場合もあるようだ。同様の症状に悩むデリカD:5オーナーは、一度インテークパイプの状態を確認してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
デリカD:5はなぜ「都会でも最強」なのか？ミニバン選びで知らないと損する意外な魅力
デリカ乗りYouTuber・ばも、北米のエクストレイルは「まんまアウトランダー」発言 「三菱の誇り」強調
ばも、「デリカ今が買い！」S-AWC搭載の魅力を語る「欲しくないですか、これ？」
チャンネル情報
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke