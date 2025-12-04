元巨人コーチ・デーブ大久保氏が語る岡本和真評「大谷翔平から学んだパワー論とメジャーで直面する“守備の壁”」
元巨人一軍打撃チーフコーチのデーブ大久保氏が、YouTubeチャンネル『小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜』の動画に出演。メジャーリーグ挑戦の意向を表明している巨人・岡本和真選手について、そのポテンシャルと課題を赤裸々に語った。
デーブ大久保氏は2023年に巨人のコーチとして岡本選手を間近で見てきた経験から、その打撃力を高く評価。「日本の中ではずば抜けたパワーを持っている」「飛距離はメジャーで通用する」と述べ、さらにそのレベルを「松井（秀喜）さんと同格」と絶賛した。
岡本選手の意識を変えた大きなきっかけとして、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での経験を挙げる。デーブ大久保氏が岡本選手に「大谷（翔平）選手から何を学んできた？」と尋ねたところ、「バッティングはテクニックだと言ってるうちは言い訳だ。パワーだと言われました」と返答があったという。この言葉に感銘を受けた岡本選手は、練習中にサプリメントを摂取しながら打撃練習に取り組むなど、肉体改造への意識が高まったと明かした。
一方で、メジャーで成功するための不安要素として「守備」を指摘。「厳しいなと思うのは、松井選手（ゴジラ）は守備がうまかった」と、ヤンキースで活躍した松井秀喜氏と比較。松井氏は打撃不振の時期でも守備力で試合に出続けられたが、岡本選手の守備については原辰徳前監督も「ウチは岡本のエラーでだいぶ負けてる」と話していたというエピソードを披露した。
さらに、精神面での課題にも言及。特定の練習を「できるようになったと思ったらやめてしまう」傾向があるとし、「やり続けられるか」が今後の成長の鍵になると分析。元コーチならではの視点から、技術だけでなく、継続する力こそがトッププレーヤーに不可欠であると説いた。その言葉には、愛弟子への期待と愛情がにじんでいた。
