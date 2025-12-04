Netflixは3日、’26年配信のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で永野芽郁（26）が主演を務めると発表した。久々の女優復帰作で永野はロングヘアをばっさり切った新しい姿を見せている。

今年4月に『週刊文春』によって、俳優の田中圭（41）との不倫疑惑が報じられた永野。十数社のCM・広告に出演していたが、そのすべてが降板となり、出演が決まっていた大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）を自ら辞退するなど、実質的な活動休止状態となっていた。

「永野さんは騒動については『オールナイトニッポンX』（ニッポン放送）で“本当にごめんなさい。誤解を招くような軽率な行動をしたことを心から反省しています”と謝罪したものの、公式の謝罪会見などはありませんでした。

報道前から予定されていた舞台やドラマには出演しましたが、7月に俳優の大泉洋（52）さんとのダブル主演映画『かくかくしかじか』のプロモーションでカナダ・モントリオールの国際映画祭に登場してからは沈黙を貫いたまま。“いつ、どこで復帰するのか”は関係者の間でも噂になっていました」（芸能記者）

結局、永野の“復帰の場”となったのは、本誌でも報じていたようにNetflix配信作品だった。ネットニュースのコメント欄でも、“予想通り”との意見が多く出ていた。

《スキャンダル起こして逃げ回っていたら復帰もネットフリックスくらいしかないと思っていたら本当にネットフリックスから出て来ましたね、思わず笑ってしまった。》

《まだ地上波には程遠いという事でしょうね。ネトフリならば見たい人が見るので、誰かに文句言われる筋合いもないので復帰作には良いでしょうね。》

（すべて原文ママ）

そんななか、永野同様、スキャンダル報道で活動休止状態となり、イメチェンをしてNetflix作品で完全復帰した“ある女優”が注目を集めている。

「唐田えりかさん（28）です。’18年9月公開の映画『寝ても覚めても』で共演した俳優の東出昌大さん（37）との不倫関係が報じられ、芸能活動休止を余儀なくされました。その後、映画や舞台の出演を経て、’24年にNetflix作品『極悪女王』のプロレスラー役として出演した際、金髪で短髪という激変ビジュアルが大きな話題に。

唐田さんは役作りのために10キロ増量したり、劇中では地毛を丸坊主にしたりと体当たりの演技で“女優魂”を見せつけ、評価が一変するきっかけとなりました。永野さんが出演する『僕の狂ったフェミ彼女』は韓国原作の小説で、“戦争のような恋愛”とも評されるラブコメディなので、一皮向けた演技が期待されています」（前出・芸能記者）

くしくも清純派女優として売り出していた2人。永野はNetflix作品を転機に、再び羽ばたけるかーー。