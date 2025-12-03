今年9月、東京・あきる野市のアパートで50代の女性に性的暴行を加えたとして、カンボジア国籍の24歳の男が警視庁に逮捕されました。

不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、カンボジア国籍で、あきる野市の土木作業員、パット・トラ容疑者（24）です。パット容疑者は今年9月22日の未明、あきる野市にあるアパートの一室に侵入し、50代の住人の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性は事件のおよそ30分から1時間半前に外出していて、パット容疑者はその間に女性の自宅に侵入し、クローゼットの中に潜んでいたということです。

女性は被害に遭ったあとに「部屋にいたらいきなり自宅のクローゼットが開き、東南アジア系の男から性的暴行を加えられた」という110番通報をしていて、警視庁は男の行方を追っていました。

事件の4日後、女性から再び「夜中なのにインターホンを押された」と110番通報があり、モニターに映っていた人物が性的暴行を加えた男に似ていたことから、パット容疑者の逮捕に至りました。

パット容疑者は取り調べに「知りませんし、関与していません」と容疑を否認しています。

警視庁は事件のいきさつを詳しく調べています。