¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÏ¯Êó¡¡23ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÈà½÷¶Ã¤¡Ö1000²ó¥¤¥¨¥¹¤è¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÏ¯Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤¬11·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î1Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹2¿Í¤Ë¡¢½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÌë¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ËÌÜ±£¤·¤Ç¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÌÜ±£¤·¤ò³°¤¹¤È²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊ¸»ú¤È¡¢»ØÎØ¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Î»Ñ¤¬¡£2¿Í¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö1000²ó¥¤¥¨¥¹¤è¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤ÏÅê¹Æ¤«¤éÌó20»þ´Ö¤Ç4000¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ºÐ¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Ïº£µ¨22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.37¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÆâÌî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤âº§Ìó¤òÈ¯É½¡£¥ª¥Õ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë