ONもOFFもこれ1足！！【プーマ】のスニーカーがAmazonに登場中‼
シーンを選ばず快適に履ける!【プーマ】のスニーカーがAmazonに登場!
PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、建設現場や工場などでの作業中に足を守る、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。アウトドアファッションとしても履けるスタイリッシュなデザインが特徴。
グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール先芯より軽く、耐磁性と断熱性を兼ね備えている。
土踏まず部分をホールドするフィット感抜群のアーチサポート設計。
独自の溝パターンが靴全体の柔軟性を高め、作業環境下やウェットな状況下で効力を発揮。人体に帯電した静電気を靴底から逃す。かかとへの負担を減少させ、長時間履いていても疲れにくい。
