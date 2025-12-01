【映画ドラえもん 】主題歌はsumika『Honto』に決定！ 最新予告映像も公開
1980年に第1作目が公開された『映画ドラえもん』シリーズ。最新作となる第45作目『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌情報が公開された。
☆作品ビジュアルや入場者プレゼントなど関連画像をチェック！（写真5点）＞＞＞
今年3月に公開された44作目『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』では、週末の観客動員数ランキング６週連続1位を記録し、注目を浴びていた『映画ドラえもん』シリーズ。
45作目のタイトルは 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』！
1983年に公開され 『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て、新たに生まれ変わることとなる。
本作の監督を務めるのは、矢嶋哲生。TVアニメ『ドラえもん』での活躍はもちろん、2007年『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い〜』や2011年『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』、そして2024年『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』など数々の作品 に携わり、その魅力を最大限に引き出してきた。
脚本を手掛けるのは、TVアニメ『ドラえもん』で 数々のエピソードを紡ぎ出してきた村山功。長年の経験で『ドラえもん』を熟知する村山が、『映画ドラえもん』シリーズに初参戦する。
そして物語の鍵を握るキャラクターで、海底で暮らす兵士・エル役を千葉翔也、ドラえもんのひみつ道具・水中バギー役を広橋涼が演じる。
そしてこのたび、主題歌情報を公開。
主題歌は、心温まるメロディーと日常にそっと寄り添う歌詞、そして爽やかなポップサウンドで幅広い世代から絶大な支持を得ているポップスバンド「sumika」による書き下ろし楽曲『Honto』に決定。
これまで数々のタイアップソングを手掛けてきたsumikaが、初めて『映画ドラえもん』シリーズの主題歌を務める。sumikaからは喜びのコメントも到着している。
爽やかなメロディーと軽やかなリズムが心地よく織りなす主題歌『Honto』のサウンドに載せて届けられる心温まるメッセージ、そして歌詞に隠されたある ひみつ にも 、ぜひご注目を。
さらに、主題歌を使用した最新予告映像が到着！ ドラえもんに応援されながら宿題を終えたのび太たちがどこでもドアを通って向かった先は、【誰も足を踏み入れたことがない海底の世界】。ドラえもんのひみつ道具「水中バギー」と「テキオー灯」を駆使し、海底の謎を解く大冒険へ繰り出す。
未知の世界を探検する中、謎の沈没船を発見！巨大イカに襲われ絶体絶命の大ピンチに探検を進めるドラえもんたちだったが、海底で暮らすムー連邦の兵士・エルが現れ、陸上人を嫌っている海底人たちによって捕らえられてしまう。
力を合わせて立ち上がるのび太たちの姿と、主題歌『Honto』に込められた歌詞が相まって、思わず胸が熱くなる映像に仕上がり！ 映像の最後には「鬼岩城が……活動を始めました！！」との知らせが届き、何やら不穏な展開に……。
海底人が恐れる ”鬼岩城” とは、一体何なのか……？
sumika の奏でる主題歌『Honto』が、ドラえもんたちの冒険を鮮やかに彩る最新映像をお見逃しなく！
そして、12月5日（金）から全国の映画館にて前売券の発売が開始！
全国の映画館にて本作の劇場前売券を購入すると、全国合計10万名様にひみつ道具・水中バギーに乗ったドラえもんのラバーキーホルダー「いくぞ！！バギードラ」を1個プレゼント。
前売券購入者限定のキャンペーンも開催予定。
カード券（劇場販売・通販）／オンライン券／コンビニ券など全販路対象です。詳細は後日お知らせされる。
さらに、映画館で本作を観ると、入場者全員に小冊子『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 「海底探検まんが BOOK 」』が1冊プレゼントされる。
この機会にしか手に入らない超貴重なアイテムとなりますので、ぜひゲットしよう！
（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ ADK 20 26
☆作品ビジュアルや入場者プレゼントなど関連画像をチェック！（写真5点）＞＞＞
今年3月に公開された44作目『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』では、週末の観客動員数ランキング６週連続1位を記録し、注目を浴びていた『映画ドラえもん』シリーズ。
45作目のタイトルは 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』！
1983年に公開され 『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て、新たに生まれ変わることとなる。
脚本を手掛けるのは、TVアニメ『ドラえもん』で 数々のエピソードを紡ぎ出してきた村山功。長年の経験で『ドラえもん』を熟知する村山が、『映画ドラえもん』シリーズに初参戦する。
そして物語の鍵を握るキャラクターで、海底で暮らす兵士・エル役を千葉翔也、ドラえもんのひみつ道具・水中バギー役を広橋涼が演じる。
そしてこのたび、主題歌情報を公開。
主題歌は、心温まるメロディーと日常にそっと寄り添う歌詞、そして爽やかなポップサウンドで幅広い世代から絶大な支持を得ているポップスバンド「sumika」による書き下ろし楽曲『Honto』に決定。
これまで数々のタイアップソングを手掛けてきたsumikaが、初めて『映画ドラえもん』シリーズの主題歌を務める。sumikaからは喜びのコメントも到着している。
爽やかなメロディーと軽やかなリズムが心地よく織りなす主題歌『Honto』のサウンドに載せて届けられる心温まるメッセージ、そして歌詞に隠されたある ひみつ にも 、ぜひご注目を。
さらに、主題歌を使用した最新予告映像が到着！ ドラえもんに応援されながら宿題を終えたのび太たちがどこでもドアを通って向かった先は、【誰も足を踏み入れたことがない海底の世界】。ドラえもんのひみつ道具「水中バギー」と「テキオー灯」を駆使し、海底の謎を解く大冒険へ繰り出す。
未知の世界を探検する中、謎の沈没船を発見！巨大イカに襲われ絶体絶命の大ピンチに探検を進めるドラえもんたちだったが、海底で暮らすムー連邦の兵士・エルが現れ、陸上人を嫌っている海底人たちによって捕らえられてしまう。
力を合わせて立ち上がるのび太たちの姿と、主題歌『Honto』に込められた歌詞が相まって、思わず胸が熱くなる映像に仕上がり！ 映像の最後には「鬼岩城が……活動を始めました！！」との知らせが届き、何やら不穏な展開に……。
海底人が恐れる ”鬼岩城” とは、一体何なのか……？
sumika の奏でる主題歌『Honto』が、ドラえもんたちの冒険を鮮やかに彩る最新映像をお見逃しなく！
そして、12月5日（金）から全国の映画館にて前売券の発売が開始！
全国の映画館にて本作の劇場前売券を購入すると、全国合計10万名様にひみつ道具・水中バギーに乗ったドラえもんのラバーキーホルダー「いくぞ！！バギードラ」を1個プレゼント。
前売券購入者限定のキャンペーンも開催予定。
カード券（劇場販売・通販）／オンライン券／コンビニ券など全販路対象です。詳細は後日お知らせされる。
さらに、映画館で本作を観ると、入場者全員に小冊子『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 「海底探検まんが BOOK 」』が1冊プレゼントされる。
この機会にしか手に入らない超貴重なアイテムとなりますので、ぜひゲットしよう！
（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ ADK 20 26