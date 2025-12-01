¡Ú½ªÎ»´Ö¶á¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡ªÂç·¿ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡Ú5Áª¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛAppleÀ½ÉÊ¤â°Â¤¤¡Ä¡ª
12·î1Æü23:59¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡£¥»¡¼¥ë¤ÎÇ®¶¸¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ªÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤äºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç·¿ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤È¸å²ù¤¹¤ë¤«¤â⁉ »Ä¤ê»þ´Ö¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
▶Apple AirPods 4
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï29,800¢ª¡ï24,800 ¡Ê17¡óOFF¡Ë
°ìÆüÃæ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¡¢³°¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿Ê²½¡ª¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¡ý¡£¤¦¤Ê¤º¤¤ä¼ó¿¶¤ê¤ÇSiri±þÅú¡¢²ñÏÃÃæ¤Ï¼«Æ°¤Ç²»ÎÌ¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¸¤¤µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£1,200·ï°Ê¾å¤ÎAmazon¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ú4.5¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹âÉ¾²Á¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
▶Apple 2025 MacBook Air
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï164,800¢ª¡ï139,800¡Ê15¡óOFF¡Ë
Ä¶¹âÀÇ½M4¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Ç¡¢ºî¶È¤âÍ·¤Ó¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥µ¥¯¥µ¥¯¤³¤Ê¤»¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¡£°ìÆüÃæ»È¤¨¤ëÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥»¡¼¥ë¤Îº£¤¬Çã¤¤»þ¡Ä¡ª
▶¥ª¥«¥â¥È ·¤²¼¥µ¥×¥ê ¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,800¢ª¡ï1,380¡Ê23¡óOFF¡Ë
ÆÃµöµ»½Ñ¤ÇÂ¼ó¤ÎÎä¤¨¤Ë¸ú¤¯¥Ä¥Ü¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¡ª²Æ¤ÎÎäË¼¡¢Åß¤ÎÄìÎä¤¨¤Ê¤ÉÂ¸µ¤¬Îä¤¨¤ëµ¨Àá¤ËÂç³èÌö¡£¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤Ç¡¢Îä¤¨À¤ÎÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
▶Dyson V8 Slim Fluffy Extra
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï41,800¢ª¡ï28,310¡Ê32¡óOFF¡Ë
¹Ò¶õµ¡¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢·Ú¤µ¤È¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤òÎ¾Î©¡ª¾®¤µ¤¯·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡¢ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤âÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¦ÉÛÃÄ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
▶Anker Eufy Clean ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï69,990¢ª¡ï29,990¡Ê57¡óOFF¡Ë
¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î±ü¤Î¥´¥ß¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ö¥é¥·¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤â¼«Æ°¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¥´¥ß¤Ï¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤â¤ª¤Þ¤«¤»¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢Éô²°¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¡ª¡Ú¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¡Û
¢£¡¤ªÆÀ¾ðÊó¡§¤ªÇã¤¤ÊªÁ°¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼É¬¿Ü¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
▶¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´Ö2025Ç¯11·î21Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎã
¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¡§+1.5%
Amazon MastercardÍøÍÑ¡§ºÇÂç+3%
¤ª¤â¤Á¤ã¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹ØÆþ¡§+6.5%
¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡§+4¡Á5%
¤Þ¤º¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÇºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¤â¼«Æ°¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤ªÇã¤¤Êª¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
▶Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦³«ºÅ´ü´Ö2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ³Û
5,000¡Á9,999±ß¤Î¹ØÆþ¡§300pt
10,000¡Á19,999±ß¤Î¹ØÆþ¡§500pt
20,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¡§700pt
¤³¤Á¤é¤ÏÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸å¡¢E¥á¡¼¥ë¡¢PDF¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥»¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î»þÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡áMH