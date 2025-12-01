うお座は「自分らしさを追求すると楽しい人生を送れる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年12月1日〜12月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

海王星が順行に切り替わっていくこの12月は、とびきりスピリチュアルでマジカルな運氣☆ 自分なりの方法でスピリチュアルを探求してきた方であれば、ここから人生の可能性が豊かに広がっていく可能性が大よ！

うお座の海王星が順行を迎えるのは12月10日。とりあえずは望む未来のビジョンを自由にイメージして、この時期を過ごしていってちょうだい☆ 海王星は摩訶不思議なパワーによってあなたの夢をかなえてくれる星。あらゆる固定観念を手放して、大いなる力に身をゆだねる覚悟があれば、順行の海王星があっと驚く奇跡を届けてくれるかもよ♡

そして、12月の中で最もパワフルなエネルギーに満ち溢れるのが22日に迎える冬至！ 昼の時間帯が少しずつ長くなる冬至は、陰と陽が切り替わる聖なる節目のタイミングよ。古代のあらゆる地域で冬至は「太陽神が復活する日」とされていて、様々なお祭りが行われてきたのよね♪

冬至から数日間の太陽には人類のDNAを活性化するパワーもあるから、ぜひ積極的に太陽の光を浴びてみて♡ 復活を遂げた太陽神のパワーをまとえば、あなたのオーラもここから、世界を照らすシャイニーなものへと進化していくはずよ！ まぁそういうわけで、光り輝くあなたの HAPPY LIFE を祈っているわね☆

■うお座へのメッセージ

「自分軸」をしっかりもつと楽しい人生を送れるのが、うお座のあなた！ 今月は何かと「自分と他者」の境界線があいまいになりそうな気配!! そこをしっかり意識して過ごさないと、「私は誰？」的な存在になっちゃうから、お気をつけあそばせ☆

12月のあなたのテーマは「I AM」ってことを知って、「私らしさ」を追求するのがおすすめよ♪ 例えば、趣味や学びなど、心から楽しめるものに没頭すると、「自分のお役目＆生きる希望」がはっきりしてくると思うわよ♡

うお座のマジカルベジタブル

ミズナ

ミズナをいただくと冬至のパワフルエネルギーとしっかりリンクできるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）