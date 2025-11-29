コクヨは、IoT（モノのインターネット）文具「しゅくだいやる気ペン NST-YRK2」を2025年12月上旬に発売。鉛筆に取り付けると、日々の努力を"見える化"できる「しゅくだいやる気ペン」がリニューアルされた。

小学校高学年でも楽しめる「学び機能」を追加

センサー付きのアタッチメントを鉛筆に取り付けてスマートフォンアプリと連動させ、勉強への取り組みに応じて溜まった「やる気パワー」をアプリに取り込むことで、子どもの日々の努力を"見える化"し、学習への意欲を高める。

「書く」「褒める」の好循環を生み出すことで、親子のコミュニケーションを円滑にし、子どもが自発的に学習する習慣を促すという。

従来モデルは小学校低〜中学年の親子が対象だったのが、リニューアルモデルでは12月上旬予定のアプリアップデートにより小学校高学年でも楽しめる「学び機能」を追加する。

ひらがなのみの対応だった「デジタルずかんカード」は、学年に応じた漢字に切り替えられる「かんじチャレンジ」機能を新搭載した。

カラーは従来のホワイトに加え、イエロー、パープル、ブルーの4色を用意する。

参考価格は8248円（税込）。