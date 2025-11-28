プラスダイアナの新作シューズ登場♡クラシカル×快適なプレミアムライン

大人女性に人気のスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、新作プレミアムラインが登場します。クラシカルなウィングチップやモンクストラップに、スニーカーの軽やかで快適な履き心地を融合。日本国内の高技術ファクトリーで仕上げられたMADE IN JAPANならではの上質感が魅力です。2025年12月1日(月)より、一部店舗および公式WEBSHOPにて発売。日常を特別に彩るシューズです♪

プレミアムラインのこだわりポイント

プラスダイアナのプレミアムラインは、デザイン性・履き心地・仕立ての丁寧さを追求した特別なシューズです。

製甲とアウトソールは海外ファクトリー、底付け・仕上げ工程は日本国内で行うことで、上質な履き心地と美しいフォルムを実現。

また、独自開発のEVAソールやオリジナルパーツ、押縁ディテールがクラシカルなデザインに特別感をプラス。長時間歩いても疲れにくい構造で、日常からお出かけまで幅広く活躍します。

新作シューズ全ラインナップ紹介

ウィングチップスニーカー

価格：29,700円(税込)

ヒール高：6㎝台

サイズ：22.0-25.0㎝（カラー：アイボリージンコウスムース/シロジンコウスムース/クロジンコウスムース）

メリージェーンスニーカー

価格：29,700円(税込)

ヒール高：6㎝台

サイズ：22.0-25.0㎝（カラー：アイボリージンコウスムース/クロジンコウスムース）

レースアップスニーカー

価格：29,700円(税込)

ヒール高：4㎝台

サイズ：22.0-25.0㎝（カラー：シロジンコウスムース/クロジンコウスムース/ダークベージュジンコウスムース）

モンクストラップスニーカー

価格：29,700円(税込)

ヒール高：4㎝台

サイズ：22.0-25.0㎝（カラー：トープジンコウスムース/クロジンコウスムース）

どのモデルもクラシカルな雰囲気とスニーカーの快適さを兼ね備え、コーディネートの幅が広がります♡

日常に上質と快適を叶える新作シューズ

プラスダイアナのプレミアムラインは、クラシカルデザインとスニーカーの快適さを両立させた新作シューズ。

MADE IN JAPANならではの丁寧な仕上げと独自開発ソールで、長時間履いても疲れにくく、上品な足元を演出します。

ウィングチップやモンクストラップなど、好みに合わせたデザインが揃うので、日常からお出かけまで幅広く楽しめます。

12月1日(月)より、ぜひ店頭・公式WEBSHOPでチェックしてください♪