俳優の池松壮亮（35）と女優の河合優実（24）について、11月27日発売の「FRIDAY」（12月12日号）が「ゴールインは秒読みか…」と伝えている。

11月下旬、同誌が同棲中のマンションから仕事へ向かう池松をキャッチし、取材を申し込むと「誠実な本音」を語ったという。

「2人は2021年7月に撮影された映画『ちょっと思い出しただけ』での共演で出会い、池松が河合に一目惚れして猛アプローチをかけたとされています。2023年4月に熱愛と報じられ、渋谷で仲良くデートしている姿もたびたびキャッチされていましたから、結婚秒読みであることはファンも関係者も周知するところで、今回の同棲発覚によって、いよいよというムードが高まっています」

「『業界一多忙』とも言われる2人で、公式としての事務所発表もまだという状況ですけれども、今回の報道によって、会見が開かれたり、メッセージが出されるのではないでしょうか。SNSでは、気の早いファンから《お似合い》《最強カップル》などの称賛が寄せられ、芸能関係者からも、才能ある両人がお互いに良い影響を与え合う、最良のパートナーと評価されています」（同）

■交際発覚から2年半で“不安要素”も乗り越えたか

まさにベストカップルの呼び声高いが、結婚については、交際が発覚した2023年4月の報道の時点で、池松が年内ゴールインの意思を友人に打ち明けているとの報道もあったという。それから2年半、順調に関係を深めているようだが、ゴールインについては、何かクリアすべき課題や障害などがあったのだろうか。

某広告プロデューサーはこう言う。

「双方の事務所とも、発表はありませんけど、プライベートは本人に任せているという状況で、揉めたり反対ということはないのではないでしょうか。ただし、河合さんはユニクロの新CMで綾瀬はるかさんと共演するなど、売れっ子ですから、複数の大手クライアントへの報告など、多方面への根回しは必要なのかもしれませんね。他にも、金銭や親戚関係などでのトラブルとか、ちょっとでも何かあると“炎上”しかねないという、今の時代ならではの問題が彼らには唯一の不安という可能性もあると思います」

そうしたことも乗り越えてのゴールインとすれば、ますます祝福ムードも高まることだろう。

