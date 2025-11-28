【onちゃん】北海道の景色デザインが美麗☆グラスジュエリーをコーデにプラス
北海道テレビ（HTB）のマスコットキャラクター「onちゃん」のとっても綺麗なグラスジュエリーが新登場！ 毎日のコーデにキュートなonちゃんをプラスして♪
☆可愛い＆美しいonちゃんグラスジュエリー（写真3点）＞＞＞
onちゃんが大好きな北海道の風景をぎゅっと閉じ込めた、美しいグラスジュエリーが新登場する。
制作を手掛けていただいたのは北海道のハンドメイドグラスジュエリーブランド「ノースワングラスジュエリー」。
北海道の美しい自然の中で嬉しそうに遊ぶonちゃん達の姿が、ガラスの中にパウダーや色を幾重にも重ねた層で表現され、奥行きのある表情を生み出している。
職人の手によって一つ一つ丁寧に作り上げられたグラスジュエリーは、微妙に形や色合いが異なり、それぞれが唯一無二の個性を持ち、まさに「世界にひとつだけのジュエリー」としてお楽しみいただける。
本アイテムは、透明感が高く、美しい輝きを放つホウケイ酸ガラスを使用。軽くて丈夫な特性を持ち、日常の装いにも安心して身につけることができる。
今回はカバンやリュックなど、気軽に色々な所に身に付けられる「ストラップタイプ」、長さの調節できる紐で、装いに合わせ好みの長さで身に付けられる「ネックレスタイプ」の2種をご用意。自分のスタイルに合わせて使い分けてね！
（C）HTB
