¤³¤Î¹ñ¤Ë¤ÏŽ¢½÷»ÒÂçŽ£¤¬É¬Í×¤À¡ÄÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë"½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÂç³Ø"¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
¢£½÷»ÒÂç¤ÎÊÄ¹»¡¦¶¦³Ø²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
ºÇ¶á¡¢½÷»ÒÂç¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æþ³ØÄê°÷¡¢¼ýÍÆÄê°÷¤Î½¼ÂÎ¨¤¬°²½¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡¢Êç½¸Ää»ß¤ä¶¦³Ø²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë½÷»ÒÂç¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ç¤â¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é·ÃÀô½÷³Ø±àÂç³Ø¤È¿À¸Í³¤À±½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø¤¬Êç½¸Ää»ß¡¢ºù²Ö³Ø±àÂç³Ø¤¬ÃË½÷¶¦³Ø²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½÷»ÒÂç³Ø¡¢¿À¸Í¾¾°þ½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø¡¢À¶Àô½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¢±àÅÄ³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¤¬¶¦³Ø²½¡¢Åìµþ²ÈÀ¯³Ø±¡Âç³Ø¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¶¦³Ø²½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø¤Ï26Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï29Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¶¦³Ø²½¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
³Ø½¬±¡½÷»ÒÂç³Ø¤¬ºÇÃ»¤Ç26Ç¯ÅÙ¤Ë¤â³Ø½¬±¡Âç³Ø¤ÈÅý¹ç¡¢½÷»ÒÂç¤Ç¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Î³ØÀ¸¿ô¤È¤Ê¤ëÉð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¤¬27Ç¯ÅÙ¤Ë¶¦³Ø²½¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Ê¡Ö½÷»ÒÂçÂç¹ñ¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤À¤±¡È½÷»ÒÂçÂç¹ñ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
³¤³°¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢½÷»ÒÂç¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï½÷»ÒÂç¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¼«ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âºÇÀ¹´ü¤Î1960Ç¯¤Ë¤ÏÌó200¹»¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åý¹ç¤ä¶¦³Ø²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¸½ºß¤Ï30¹»ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Ìç½÷»ÒÂç7¹»¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶¦³Ø²½¤¹¤ëÂç³Ø¤¬¸½¤ì¡¢5¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÎÍü²Ö½÷»ÒÂç¤¬ÍÌ¾¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤À¡£³ØÀ¸¿ô¤Ï2Ëü¿Í¤Û¤É¡¢¹©³ØÉô¤ä°å³ØÉô¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤³ØÌäÎÎ°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁí¹çÂç³Ø¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òË¬¤ì¤¿É®¼Ô¤Ï¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¾®µ¬ÌÏ¡¦¾¯¿Í¿ô¶µ°é¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂç¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡Ö½÷»ÒÂçÂç¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤ÏÀïÁ°¤Þ¤Ç¡¢½÷»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÅù¶µ°é¤ÏÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÎã³°¤È¤·¤ÆÅìËÌÄë¹ñÂç³Ø¤Ï1913¡ÊÂçÀµ2¡ËÇ¯8·î¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ3¿Í¤Î½÷À¤ÎÆþ³Ø¤òÇ§¤á¤¿¡Ë¡£½÷»Ò¶µ°é¤òÃ´¤¦ÀìÌç³Ø¹»¤ä½÷»Ò¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¤¬¡ÈÀï¸å¤ÎÂç³ØÀßÃÖ¡É¤Ç°ìÀÆ¤Ë½÷»ÒÂç¤ØÅ¾¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£Æü¤Î¡Ö½÷»ÒÂçÂç¹ñ¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅö»þ¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÀìÌç³Ø¹»°·¤¤¤ÇÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¹»¡×¡Ë¤ä¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþ½÷»Ò¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡ÊÄÅÅÄ±Ñ³Ø½Î¡ËÅù¤¬Àï¸å¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½÷»Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂç³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤¬Â¿¿ôÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½÷»ÒÂç¤Ï90¹»¢ª71¹»¤Ø¡¡¡È½÷»ÒÂçÂç¹ñ¡É¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤à
ÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂç¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë90¹»¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï71¹»¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âç³ØÁí¿ô¤Ï500¹»¤«¤é800¹»¤Û¤É¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢³ä¹ç¤Ï18¡ó¤«¤é9¡ó¤ËÈ¾¸º¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï18ºÐ¿Í¸ý¤ÎµÞ¸ºÅù¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬Âç³Ø¤Î·Ð±ÄÆñ¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½÷»ÒÂç¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï½÷»ÒÂç¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢½÷»ÒÂç¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¤µ¤±¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°Ê²¼¡¢4¤Ä¤ÎÍ×°ø¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¾¯»Ò²½¡¦¶¦³Ø¹»»Ö¸þ¤Î±Æ¶Á
1990Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2024Ç¯¤Î18ºÐ¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½47¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âç³Ø¤Î¿·Àß¡¢Ã»´üÂç³Ø¤Î4Ç¯À©Âç³Ø²½¡¢ÀìÌç¿¦Âç³Ø¤Î¿·Àß¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂç³Ø¿ô¤Ï1.6ÇÜ¤ËÁý¤¨¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¶¦³Ø¹»»Ö¸þ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤âÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö²¼½É¤µ¤»¤ë¤Ê¤é½÷»ÒÂç¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÄÉ¤¤É÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤âÇö¤ì¡¢ÎÀÀ¸³è¤òÈÑ¤ï¤·¤¯»×¤¦½÷»Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊµÕ¤ËÎÀÀ¸³è¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë³ØÀ¸¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤¬¡Ë¡£
½÷»ÒÂç¤Ï¡Ö¿Æ¤Ï¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Âç³Ø¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¹â¹»¤Ç¿Ê¤àÃË½÷¶¦³Ø²½¤ÎÍ¾ÇÈ
¹â¹»¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½¤â¡Ö½÷»ÒÂçÎ¥¤ì¡×¤òÍ¶¤¦¡£½÷»Ò¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶¦³Ø»Ö¸þ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¿Ê³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬23Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½÷»ÒÂç¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï70.6¡ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡Ö¿ÊÏ©Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¶¦³Ø¤·¤«»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£»ÖË¾¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö³ØÆâ¤Î½÷»Ò¤À¤±¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡ÊÀèÇÚ¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡Ë¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Studyplus¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæ½ê¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê25Ç¯7·î¼Â»Ü¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸1046¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï21.4¡ó¤Ç¡¢¡Ö»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¡×¤¬47.8¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤Ï30.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»ÖË¾¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÎø°¦¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê54.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤½¤¦¡×¡Ê52.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶¦³Ø¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½÷»ÒÂç¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¶µÍÜ·¿½÷»ÒÂç¡×¤È¼Â³Ø»Ö¸þ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á
¢¼Â³Ø»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê
¤«¤Ä¤Æ½÷»ÒÂç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÎÉºÊ¸Êì¡×¤Î»×ÁÛ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶µÍÜ¶µ°é¤ä²ÈÀ¯¡¦ÍÄ»ù¶µ°é¤Ê¤É¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÌò³ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿³ØÉô¹½À®¡¦¶µ°éÆâÍÆ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ÏÅý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¸³Ø¡¦¶µÍÜ·Ï¤Î¾®µ¬ÌÏ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¤È¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤òÊìÂÎ¤È¤·¤¿¼ÂÌ³·Ï½÷»ÒÂç¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Àï¸å¡¢ÆÃ¤Ë1986Ç¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢³ØÀ¸¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤äÀìÌç¿¦¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¼Â³Ø¡×¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ç¸î¡¦ÊÝ·ò¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Ð±Ä³Ø¡¦¾¦³Ø¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Íý·Ï¤Ë¿Ê¤à½÷»Ò¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥±¥¸¥ç¡Ë¤âÁý¤¨¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»ÒÂç¤Ï»Ö´ê¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ö¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¶¦³Ø¤ÎÂç³Ø¤È¶µ°éÆâÍÆ¤ÇÆ±¼Á²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢½÷»ÒÂç¤é¤·¤µ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£½÷»ÒÂç¤Ïº¹ÊÌ²½¤«¶¦³Ø¹»¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¼Â³Ø²½¤«¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¾®µ¬ÌÏÂç¡É¤è¤ê¡ÈÁí¹çÂç³Ø¡É¤¬¿Íµ¤
£¡ÖÁí¹çÂç³Ø¡×»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê
½÷»ÒÂç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾®µ¬ÌÏ¡¦¾¯¿Í¿ô¤Ç¡¢³ØÀ¸¤È¶µ°÷¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤ÅÀ¤¬¶¯¤ß¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³ØÀ¸¤ËÌÜ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤Î°Â¿´´¶¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ö¸þ¤¬µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤Áí¹çÂç³Ø¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂç³Ø¤Û¤É³ØÉô¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÊÌÜ¤äÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Þ½ñ´Û¤ä¸¦µæÂÎÀ©¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷»ÒÂç¤â¡Ö½÷»Ò¤ÎÁí¹çÂç³Ø¡×¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ä´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢³ùÁÒ½÷»ÒÂç¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤À¤«¤é»ÖË¾¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Ï¡¢Ä¾¶á4Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç3.8¡ó¡Ê2025Ç¯¸øÉ½»ñÎÁ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤â¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤À¤«¤éÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³Ø²Ê¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤ÅÔ¿´¤ÎÂç³Ø»Ö¸þ¤Ï¶¯¤¤
½÷»ÒÂç¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÄÌ¤¦¤Ê¤éÅÔ¿´¤Î¸òÄÌ»êÊØ¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¼õ¸³À¸¤Î¹Í¤¨¤Ï¶¯¤¤¡£Áí¹çÂç³Ø¡¦ÅÔ»ÔÉô¤ÎÂç³Ø¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê½÷»ÒÂç¤¬¶¥Áè¾å¤ÎÉÔÍø¤òÇØÉé¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½÷»ÒÂç¤Ï¡È³Ø¤Ó¤¿¤¤³ØÀ¸¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤À
ÆüËÜ½÷»ÒÂç¤Îºß³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï½÷»ÒÂç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
ÁÏÀß¼Ô¡¦À®À¥¿ÎÂ¢¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò½¸Ìó¤·¤¿»°¹ËÎÎ¡Ö¿®Ç°Å°Äì¡¦¼«È¯ÁÏÀ¸¡¦¶¦Æ±Êô»Å¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»ÒÂç¤ÏËÜÍè¡¢¼«¤é¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ë½÷À¤ò°é¤à¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´Ä¶¤¬³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹°ÕÍß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¿¡£
½¢¿¦ÌÌ¤Ç¤â½÷»ÒÂç¤Ï¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£½÷»ÒÂç¤Ëµá¿Í¤ò½Ð¤¹´ë¶È¤Ï½÷ÀºÎÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢½¢³è¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤ÎºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¡ÊºÆ½¢¿¦¥³¡¼¥¹¡¢Æ¯¤¯½÷À¥³¡¼¥¹¡¢DX¿Íºà°éÀ®¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö½÷À¤Î¿ÍÀ¸¹ÒÏ©¤ÎÊì¹Á¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢½÷À¤¬À¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÊñ³çÅª¤Ë¶µ°é¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖJWU¥¥ã¥ê¥¢¥é¥¤¥Õ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö½÷»Ò¤À¤±¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÎø°¦µ¡²ñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÂç¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÆÃÍ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¾ì¹ç¡¢¶áÎÙ5Âç³Ø¤Ë¤è¤ëÃ±°Ì¸ß´¹À©ÅÙ¡Êf-Campus¡Ë¤ä¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤Ê¤É³°Éô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ï³ØÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
½÷»ÒÂç¤Ï¡ÈÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤Î¹â¤¤³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤±¤ë¶µ°é¶õ´Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·ÆÀ¤ë¾ì¤À¡£
¢£¡Ö¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¶õ´Ö¡×
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£½÷»ÒÂç¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç¡¦¼Ä¸¶Áï»Ò³ØÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¥¿¥Õ¥Í¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÂç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë 2025Ç¯10·î31Æü ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤¬Áí¹çÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¶µ°éÂÎÀ©¤ò¶¯²½ Æþ»î²þ³×¤â¼Â¹Ô¡Ë
¤È¤¯¤Ë¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤³¤½¡¢º£¤â¤Ê¤ª½÷»ÒÂç¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤ËÀâÆÀÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¡Ö¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉõ·úÅª¤ÊÃË½÷¤ÎÌò³ä¤Î»×ÁÛ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀïÁ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ë¹âÅù¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¢¤ë½÷»ÒÂç¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤À¡£
ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÂç¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢½÷À¤¬³Ø¤Ö¸¢Íø¤òµá¤á¤ÆÂç³Ø¡ÊÀïÁ°¤ÏÀìÌç³Ø¹»°·¤¤¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Àï¸å¤â¡ÖÃË½÷¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï»Ä¤ê¡¢½÷»ÒÂç¤Ë¤Ï¡ÈÎÉºÊ¸Êì¶µ°é¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬º£¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤º¡¢»Ö´ê¼Ô¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£½÷»ÒÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡È½÷À¤Î¼«Î©¤òÃÃ¤¨¤ë´Ä¶¡É¤Ë¤¢¤ë
¼Ä¸¶³ØÄ¹¤Î¸À¤¦¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢½÷À¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£
½÷»ÒÂç¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÍê¤é¤º¡¢½÷À¼«¿È¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¹ÔÆ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤³¤½½÷»ÒÂç¤Î¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤Ï¶¦³Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»äÂçË¡³ØÉô¤Ç¤â¥¼¥ß¤òÄ¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¼¥ßÄ¹¤Ë¤ÏÃË»Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç½÷»ÒÂç¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½÷»Ò¤À¤±¤ÇÃ´¤¦¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÀ¤ä°Õ»×·èÄêÎÏ¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦³ØÂç³Ø¤Ç¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤ò´ð½à¤ËÂç³Ø¡¢³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤òÁª¤Ó¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤«¤¬Û£Ëæ¤Ê³ØÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¶¦³Ø¤Î»äÎ©Âç³ØË¡³ØÉô¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¤â¸À¤¨¤ë¡£¼Ò²ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤ó¤Ç¤âÌµÌ£´¥Áç¤Ê°Åµ¤ËÍê¤ë¤À¤±¤À¡£
¤¢¤¨¤Æ½÷»ÒÂç¤òÁª¤Ö³ØÀ¸¤Ï¡È³Ø¤Ó¤ÎÆ°µ¡¤¬ÌÀ³Î¤ÊÁØ¡É¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î´Ä¶¤¬½÷À¤Î¼«Î©¿´¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹ÅÚ¾í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µá¤á¤é¤ì¤ë¡È³Ø¤Ó¡É¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°
½÷»ÒÂç¤¬Áí¹çÂç³Ø²½¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä·Ï¤Î¤ß¤è¤ê¤â²ÈÀ¯³ØÉô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£
²ÈÀ¯³ØÉô¤ÏÀßÎ©Åö½é¤ÏÎÉºÊ¸Êì»×ÁÛ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¡¦ÊÝ°é¡¦ÈïÉþ¡¦½»µï¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼Â³Ø¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï28Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö²ÈÀ¯³ØÉô¡×¤Ê¤É´ûÂ¸³ØÉô¤ÎºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢Á´9³ØÉô16³Ø²ÊÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿·¤¿¤Ê½÷»ÒÂç³Ø¤Î»Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¹âÅù¶µ°é¤Î»ýÂ³À¤ò¼¨¤¹¡×¤È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢²ÈÀ¯³Ø¤ÏÀ¸³è²Ê³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Áí¹ç²Ê³Ø¤À¡£¤è¤êÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¡¢»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿»ýÂ³²ÄÇ½À¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¼Ò²ñÀ¤ÎÄÉµá¤ÏÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë³ØÌä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤à¤·¤íÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
½÷»ÒÂç¤¬º£¸å¤â¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë½÷À¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î½÷»Ò¤Î»Ö¸þ¤Ë±è¤¦³Ø²Ê¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»ÒÂç¤³¤½¤¬ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î»þÂå¤Ë½÷À¤¬¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
----------
ºÙÀî ¹¬°ì¡Ê¤Û¤½¤«¤ï¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
ÊÆ¹ñ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£Î©Âç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëµÒ°÷¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡£°ì¶¶Âç³ØÇî»Î¡ÊË¡³Ø¡Ë¡£Æâ³ÕÉÜ¾ÃÈñ¼Ô°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ºë¶Ì¸©¾ÃÈñÀ¸³è¿³µÄ²ñ²ñÄ¹Âå¹Ô¡¢ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÂÐºö¿³µÄ²ñ°Ñ°÷Åù¤òÎòÇ¤¡£ÀìÌç¡§¾ÃÈñ¼ÔË¡¡¦´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡ÊCSR¡Ë¤Ê¤É¡£¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤êÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¡Ê2021Ç¯¡Ë¡£2024Ç¯3·î¤ËÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂà¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·ÈÇ Âç³ØÀ¸¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÎË¡Î§¡Ù¡ØÂç³ØÀ¸¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ÃÈñÀ¸³è¤ÈË¡Î§¡ÚÂè2ÈÇ¡Û¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£²ÎÉñ´ì¤òÃæ¿´¤Ë´Ñ·àÎò40Ç¯¡£¼«¤éÄ¹±´»°Ì£Àþ¡¢²Æì»°Àþ¤òÓÏ¤à¡£
----------
¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ºÙÀî ¹¬°ì¡Ë